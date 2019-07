Allgemein | STAR NEWS

Jenny Elvers: Ein neuer Start in Berlin

Jenny Elvers (47) war bislang in Lüneburg zuhause, wo sie mit ihrem Sohn Paul (18) wohnt. Der Heide will sie nun aber den Rücken kehren und in die deutsche Hauptstadt ziehen. Ihr neuer Freund Simon Lorinser (34) soll dabei erst einmal in Hamburg bleiben.

Was sagt der Wohnungsmarkt?

Gegenüber der ‘B.Z.’ spricht Jenny von ihren neuen, großen Plänen, indem sie erklärt: "Ich suche gerade eine Wohnung in Berlin! Ich würde gerne nach Charlottenburg ziehen. Ich bin schon ein alter Wessi, habe immer im West-Teil Berlins gewohnt. Ich werde die Fashionweek nutzen und schaue mir nebenbei Wohnungen an. Ab August drehe ich eh wieder in Berlin. Ob Alt-oder Neubau ist mir egal. Leider ist der Wohnungsmarkt gerade etwas angespannt."

Keine Entfernung für Jenny Elvers

Doch woher rührt ihre Entscheidung, nach all den Jahren umzusiedeln? Jenny hat gute Gründe, schließlich liebe sie Berlin schon immer, arbeite dort regelmäßig und freue sich über viele Freundinnen, die in der Hauptstadt wohnen. Für Jenny Elvers sei es nun schlicht an der Zeit, sich wieder in das Getümmel zu stürzen. Ihr Sohn werde demnächst mit der Schule fertig, könnte also mit Mama umziehen. Und was ist mit Jennys neuem Freund, dem Model Simon Lorinser? Der wohnt in Hamburg, und soll auch erst einmal dort bleiben, wie die Darstellerin augenzwinkernd verrät: "Hamburg und Berlin sind ja nicht weit voneinander entfernt …"

© Cover Media