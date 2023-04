Allgemein | STAR NEWS

Jenny Elvers blickt dankbar zurück: Überlebt dank Therapie

DE Deutsche Promis - Es gab Zeiten, da stand der Name von Jenny Elvers (50) vor allem für Party und Abstürze, doch heute ist sie bekannt für ihre enorme Bandbreite – von unterhaltsamem Reality-TV bis zu ernsthafter Schauspielerei wie im Jedermann hat sie alles drauf.

Die Schauspielkarriere läuft

Jenny ist stolz drauf, dass sie beides kann: "An diesem Spagat habe ich lange gearbeitet", erklärte sie im ‘Bunte’-Interview. "Im Moment sage ich mehr ab als zu, weil ich weiß, dass ich mich mit der Teilnahme an einer Realityshow auch ganz leicht verbrennen kann. Ich bin jetzt aus dem Alter raus, jeden Kram mitzumachen." Auf die Frage, ob sie demnächst auch Serienstar werde, antwortete sie: "Ja, dieses Gerücht stimmt. Und ich freue mich, wenn es klappt. So viel sei verraten: Dieses Mal ist es wieder Schauspiel."

Jenny Elvers brauchte eine Therapie

Ihr Erfolgsrezept: "Achtsamkeit – ich passe auf mich auf. Ich ruhe heute in mir, da musste ich erst mal hinkommen. Ehrlich mit anderen und mit mir selbst zu sein, auf mich wirklich achtzugeben und auf mich zu hören – das habe ich erst vor elf Jahren in der Therapie gelernt. Und das macht mich zufrieden und glücklich", verriet sie. Dass es ihr heute so gut geht, liegt an ihrer Umkehr nach einem alkoholisierten Auftritt in der NDR-Sendung ‘DAS!’, wo sie ihrer Gastgeberin Bettina Tietjen im September 2012 verwirrt gegenübersaß – kurz drauf begab sie sich in eine Entzugsklinik, um ihre Suchtprobleme anzugehen. "Dieses Aufarbeiten, der Prozess. Wie bin ich da überhaupt hingekommen? Das habe ich gelernt", sagte sie dem NDR rückblickend. Wie wichtig diese Wende war, ist ihr täglich bewusst: "Ohne Therapie und ohne meinen Sohn, der immer ganz fest zu mir gestanden hat, und ohne die Tatsache, dass ich mich bemüht habe und drangeblieben bin, gesund zu werden, würde ich vermutlich heute nicht so hier sitzen", sagte Jenny Elvers gegenüber ‘Bunte’.

