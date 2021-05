Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lange: Ist sie bald Nachbarin von ihrem Ex?

DE Deutsche Promis - Wen wundert's, dass sich nach einem langen grauen Corona-Winter viele nach südlicher Sonne sehnen. Unter ihnen auch Jennifer Lange (27). Wie es sich für eine Influencerin gehört, nimmt sie ihre 367.000 Follower mit auf Wohnungssuche.

Über den Dächern von Palma

Mallorca soll es sein. Die einstige 'Bachelor'-Gewinnerin hält sich zurzeit in der Inselhauptstadt Palma auf, um dort potenzielle Unterkünfte zu besichtigen. Eine Immobilie mit großer Dachterrasse hatte am Wochenende (2. Mai) das Herz der TV-Persönlichkeit erobert, weitere Besichtigungen scheinen sich jetzt mit ihrer Traumwohnung messen zu müssen. Selbst ein Blick auf die Kathedrale konnte das bei einer weiteren Wohnung am Montag nicht rausreißen: "Die Terrasse ist für alle zugänglich und nicht so schön."

Begegnet Jennifer Lange ihrem Ex?

Auf Mallorca kennt Jennifer Lange sich aus — hier hatte die Influencerin erst im vergangenen Jahr mit ihrem damaligen Freund André Mangold (34) eine Immobilie erworben. Doch aus dem gemeinsamen Glück unter der Mittelmeersonne wurde nichts: Das Paar trennte sich schon wenig später, André zog allein für einen Neuanfang auf die Baleareninsel. Das Finanzielle hätten beide längst geregelt, versicherte der Ex-'Bachelor' in einem Gespräch mit 'Closer'. Stress gibt es also hoffentlich keinen, wenn ihm Jennifer Lange bald beim Einkaufen oder Bummeln über den Weg läuft.

Bild: Matthias Balk/picture-alliance/Cover Images

Weitere Artikel