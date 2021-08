Allgemein | STAR NEWS

“Ich bin einfach glücklich”: Jennifer Lange macht ihre Liebe offiziell

DE Deutsche Promis - Es ist ihr glücklichstes Instagram-Posting seit langem: Am Dienstagabend (18. August) teilte Jennifer Lange (27) ein Foto, welches sie innig küssend mit dem neuen Mann in ihrem Leben zeigt. Musiker Dari (37, 'Ideal') hat das Herz der Influencerin und TV-Persönlichkeit erobert.

"Sechser im Lotto"

Jennifer fügte weitere Strand-Schnappschüsse von Mallorca hinzu und schrieb: "Was soll ich sagen... ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte...ich bin einfach glücklich." Sie fügte hinzu: "Du zeigst mir immer wieder auf‘s Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann. Danke, dass du an meiner Seite bist." Klar, dass sich ihre 364.000 Follower mit Jennifer freuen, ihren neuen Herzensmenschen als "Sechser im Lotto" und "Schon vom Anblick tausend mal sympathischer als dein Exfreund" bezeichnen.

Jennifer Lange lässt die Vergangenheit hinter sich

Mit Jennifer Langes Ex ist natürlich Andrej Mangold (33) gemeint. Das 'Bachelor'-Traumpaar geht seit November getrennte Wege. Zuvor hatten beide ihr Image im 'Sommerhaus der Stars' mächtig ramponiert, kamen als intrigant und mobbend rüber. Er versucht sich mittlerweile mit mäßigem Erfolg beim 'Kampf der Realitystars' zu rehabilitieren, während sie sich voll auf ihre Karriere auf Instagram und als Fitness-Trainerin konzentriert.

Hauptsache, es bleibt noch Zeit für Dari, den sie bereits ihren Eltern vorgestellt haben soll. Dass sie glücklich ist sieht man Jennifer Lange auf jeden Fall an — es sei ihr gegönnt.

Bild: Arne Dedert/picture-alliance/Cover Images

