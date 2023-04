Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Garner ist konsequent: Ihre Kinder haben Social-Media-Verbot

DE Showbiz - Jennifer Garner (50) meint es nur gut mit ihren drei Kindern, wenn sie sie von Social Media fernhalten will. Aber um dieses Verbot bei Violet (17), Seraphina (14) und Samuel (11) durchzusetzen, musst sie ihre eigenen Taktiken entwickeln.

Überzeugen mit Argumenten

"Ich sagte einfach zu meinen Kids ‘Sagt mal – zeigt mir Artikel, die beweisen, dass Social Media gut für Teenager sind, und dann können wir uns unterhalten’", erklärte Jennifer, als sie in der ‘Today’-Show zu Gast war. "Aber findet auch wissenschaftliche Belege, die zu denen passen, die ich habe, dass es nicht gut ist für Teenager, und dann reden wir." Jennifers Kinder aus ihrer Ehe mit Ben Affleck haben sich an diese Debatte schon gewöhnt, aber Jennifer gesteht, dass man einen langen Atem brauche.

Die Kinder lieben Jennifer Garner

"Meine Älteste ist dankbar", verriet Jennifer auf die Frage, wie ihre Kinder denn die strikte Regel fänden. "Und wir werden sehen. Es ist ein Langzeitprojekt. Ich hab noch ein Paar, also klopfen wir mal auf Holz. Wir werden sehen, ob ich es echt durchziehe." Zum Glück kann sie sich der Liebe und Bewunderung ihrer Kinder sicher sein, wie sie einmal in einem ‘Entertainment Weekly’-Interview sagte. Ihre Kids hielten sie für "extra", etwas ganz Besonderes also: "Ich glaube, meine Kinder leben dieses Gefühl… Sie würden es sich tätowieren lassen", ist Jennifer Garner überzeugt.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages