Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Garner: Heimlich wieder getrennt

DE Showbiz - Jennifer Garner (48) hatte nach der Trennung von ihrem Ehemann Ben Affleck (47) in John Miller eine neue Liebe gefunden. Die Darstellerin kam 2018 mit dem Unternehmer zusammen, doch soll die Romanze laut mehreren Medienberichten jetzt wieder erloschen sein.

Jennifer Garner hat zur Schaufel gegriffen

Der Grund soll aber nicht das Aufeinanderhocken im Coronavirus-Lockdown gewesen sein, denn Jennifer und John sollen bereits zuvor die Trennung beschlossen haben. Die Nachricht von dem Beziehungsaus wurde publik, als Jennifer mit ihrem früheren 'Alias'-Co-Star Bradley Cooper (45) beim nachmittäglichen Strandausflug in Malibu, Kalifornien, gesichtet wurde. Auf Bildern, die von 'TMZ' veröffentlicht wurden, sind Jennifer, Bradley und dessen dreijährige Tochter Lea zu sehen, die der Darsteller mit Ex Irina Shayk bekommen hat. Jennifer hilft der kleinen Prinzessin beim Bau einer Sandburg.

Das Liebeskarussell dreht sich weiter

Hat sich zwischen Jennifer und Bradley etwa mehr entwickelt als nur eine Freundschaft? Jennifer hat selbst Kinder, drei an der Zahl: Ben Affleck ist der Vater des achtjährigen Samuel, der elfjährigen Seraphina und der 14-jährigen Violet. Jennifer Garner war von 2005 bis 2018 mit dem 'Batman'-Star verheiratet, der mittlerweile in Schauspielkollegin Ana de Armas eine neue Liebe gefunden hat. Die beiden wurden sich liebevoll küssend am Wochenende gesehen, als sie mit Bens gutem Freund Matt Damon am Strand unterwegs waren.