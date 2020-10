Allgemein | STAR NEWS

Jay-Z: Roc Nation zahlt Anwaltskosten für Demonstranten

DE Showbiz - Jay-Z (50) unterstützt all jene, die eine Untersuchung zum Tod des schwarzen US-Amerikaners Alvin Cole fordern. Der 17-Jährige war am 2. Februar vor einem Einkaufszentrum in Wisconsin erschossen worden. Die tödlichen Schüsse soll Polizist Joseph Mensah abgegeben haben.

Wütende, aber friedliche Proteste

Der ist bislang jedoch weder untersucht noch belangt worden. Erst in der vergangenen Woche hatte der Staatsanwalt von Milwaukee, John T. Chisholm, bekannt gegeben, dass es genug Beweise gebe um anzunehmen, dass das Handeln des Polizisten gerechtfertigt gewesen sei. Einwohner der Stadt hörten das Statement mit Entsetzen und zogen auf die Straßen, um gegen die Entscheidung des Staatsanwaltes zu protestieren. Alvin Coles Mutter und seine Schwestern gehörten zu jenen 24 Menschen, die am Donnerstag (8. Oktober) im Rahmen der Demonstration von der Polizei festgenommen wurden.

Jay-Z ruft zur Ermittlung auf

Jetzt griff Jay-Zs Entertainment-Firma Roc Nation ein. Deren Abteilung Team Roc setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Deren Direktorin, Dania Diaz, hat in einem Statement all jenen finanzielle Unterstützung zugesagt, die von der Polizei festgenommen wurden und deren Anwaltskosten bezahlt werden müssen: "Unsere Herzen brechen für die Familie von Alvin Cole und für die Gemeinde von Wauwatosa. Der Staatsanwalt hat nicht nur versäumt, den Polizisten Joseph Mensah für den Tod von Alvin zur Verantwortung zu ziehen. Die lokale Polizei hat nun auch noch Alvins Mutter Tracy und seine Schwestern festgenommen, während sie friedlich demonstrierten." Jay-Z hat auch den Gouverneur von Wisconsin dazu aufgerufen, eine Untersuchung der tödlichen Schüsse einzuleiten.