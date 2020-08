Allgemein | STAR NEWS

Jay-Z eröffnet Universität in New York

DE Showbiz - Der Rap-Mogul und Unternehmer Jay-Z (50) hat sich mit den Geschäftsführern der Long Island University in Brooklyn für die Eröffnung der Roc Nation School of Music, Sports & Entertainment zusammengetan. Die Einrichtung bietet den Studenten die Möglichkeit, einen Bachelor-Abschluss in den Fächern Musik, Musiktechnologie, Business und Produktion sowie in Sportmanagement zu absolvieren.

"Eine beispiellose Bildungsressource"

"Unsere Nähe zum New Yorker Epizentrum für Musik und Sport ermöglicht es uns, beispiellose Lernerfahrungen sowie einen Zugang zu professionellen Möglichkeiten anzubieten, die den Studenten den Weg zum Erfolg ebnen", so LIU President Dr. Kimberly Cline in einem Statement. "Wir freuen uns, gemeinsam mit Roc Nation eine beispiellose Bildungsressource anzubieten, die die Entertainment- und Sportwelt für eine neue, eifrige Generation öffnet."

Jay-Zs Roc Nation

Die Universität wird ab Herbst für das Herbstsemester 2021 Bewerbungen annehmen. 25 Prozent der Studenten erhalten das Roc Nation Hope-Stipendium. Roc Nation LLC ist eine Unterhaltungsagentur, die 2008 von Jay-Z gegründet wurde. Das Full-Service-Unterhaltungsunternehmen beherbergt ein Plattenlabel, eine Talentagentur für Kunden, eine Philanthropie-, Schul-, Bekleidungs-, Touring- und Konzertproduktionsfirma.