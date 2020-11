Allgemein | STAR NEWS

Jason Momoa: Total verschuldet nach ‘Game Of Thrones’

DE Showbiz - Wer hätte gedacht, dass Jason Momoa (41) vor nicht allzu lange Zeit vor einem Schuldenhaufen stand? Der Schauspieler wurde mit 'Game Of Thrones' zum internationalen Star, doch seine Serienfigur Khal Drogo — so beeindruckend der Krieger auch war — ließ schon in der ersten Staffel 2011 sein Leben.

Khal Drogo starb viel zu früh

Zu dem Zeitpunkt war die Serie allerdings noch nicht der Mega-Hit, zu dem sie später wurde, und Jason als Darsteller des Dothraki-Fürsten, an den Emilia Clarke (34) alias Drachenmutter Daenerys Targaryen zwangsverheiratet wird, war zunächst einmal nur eingeschworenen Fans ein Begriff. Sein Lebenslauf sah also nicht besonders beeindruckend aus, und die Familie hatte große Geldsorgen. Jason und seine Frau, die Schauspielerin Lisa Bonet (52), hatten zwei kleine Kinder zu versorgen. Ihre Tochter Lola Iolani ist mittlerweile 13, Sohn Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha 11 Jahre alt. "Wir waren nach 'Game Of Thrones' am Verhungern", gestand Jason daher in einem Interview mit 'InStyle'.

Mit Aquaman schwimmt Jason Momoa auf der Erfolgswelle

"Ich konnte keine Arbeit finden. Es ist wirklich schwer, wenn man Babys hat und komplett verschuldet ist." Doch das Blatt sollte sich schließlich zum Besseren wenden, als Jason die Rolle von Aquaman in 'Batman v Superman: Dawn of Justice' ergatterte. Er schlüpfte anschließend noch zwei Mal in die Rolle des Superhelden, bekam 2018 als der Meereskrieger einen eigenen Film und wurde zum Titelhelden. Seitdem gehört Jason zu den gefragtesten Stars in Hollywood. Seine nächste große Rolle wird er im Remake des Science-Fiction-Klassikers 'Dune' spielen, und der Star kann sein Glück immer noch nicht fassen. "Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem — ich konnte einfach nicht glauben, dass mein Name neben den anderen steht. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind", freute sich Jason Momoa.

