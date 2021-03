Allgemein | STAR NEWS

Jason Derulo: Superstar wird zum ersten Mal Vater

DE Showbiz - Jason Derulo (31) erlebt aktuell die Zeit seines Lebens, denn der Superstar macht mit seiner Freundin Jena Frumes nicht nur Urlaub auf den Bahamas, sondern hat auch erfahren, dass er Vater wird. Die frohe Kunde teilte er auch seinen Fans auf Instagram mit.

Gemeinsam am Strand

Das Video besteht aus mehreren kurzen Clips, die die beiden schwer verliebt am Strand während eines Sonnenuntergangs zeigen. Im Hintergrund läuft sanft Robin Thickes Song 'Lost Without U'. In dem Video ist unter anderem zu sehen, wie Jason behutsam den kugelrunden Bauch seiner Freundin streichelt. Als wäre das noch nicht eindeutig genug, schrieb Jason dazu: "Könnte mich gar nicht stärker auf dieses neue Kapitel in unserem Leben freuen @jenafrumes." Jena postete ebenfalls auf Instagram, veröffentlichte ein Bild, das Jason zeigt, wie er ihren Babybauch von hinten streichelt. Das Model schrieb lediglich: "Mama und Papa."

Jason Derulo wird immer glücklicher

Lange sind die beiden Turteltauben noch nicht zusammen. Kurz vor dem Corona-Lockdown hatten sich der Musiker und das Model in einem Fitnessstudio kennen gelernt. Es dauerte nicht lange und die Funken flogen. Die Liste von Jasons Exfreundinnen ist beachtlich: Unter anderem hatte er 'American Idol'-Beauty Jordin Sparks und Model Daphne Joy gedatet.

Der Sänger scheint mit zunehmendem Alter immer glücklicher zu werden. Bereits kurz nach seinem 30. Geburtstag hatte er geschwärmt: "Jetzt, wo ich 30 bin, bin ich glücklicher als je zuvor. Es fühlt sich wie ein neuer Anfang an und ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich Dinge einfach angehe."

Bild: Faye's Vision/Cover Images