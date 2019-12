Allgemein | STAR NEWS

Jason Derulo: Mit 30 glücklicher als je zuvor

DE Showbiz - Jason Derulo (30) ist keiner jener Menschen, die eine riesige Panik vor ihrem 30. Geburtstag hatten. Den feierte er im September dieses Jahres in Rom, auf der Hochzeit seines guten Freundes Mikey Hess, der die Designerin Misha Nonoo geehelicht hatte.

Jason Derulo hat zwei Partys miteinander verbunden

Es war eine lebhafte Party, wie Jason in der Talkshow 'Live with Kelly and Ryan' verriet: "Ich habe mit einem Freund gefeiert, der geheiratet hat, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es waren viele Stars da – Katy Perry, Ellie Goulding, Sting … jeder, den man sich nur vorstellen kann. Ich war Teil der Hochzeit. Meinen Geburtstag feiere ich jetzt aber immer noch." Jetzt, mit 30, fühle sich der Sänger wie ein neuer Mann: "Absolut. Jetzt, wo ich 30 bin, bin ich glücklicher als je zuvor. Es fühlt sich wie ein neuer Anfang an und ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich Dinge einfach angehe."

Keine Angst vor dem Sturz

Jason würde nicht lange zögern, sondern sich stattdessen in neue Herausforderungen stürzen: "Ich nenne es: Derulo macht's einfach. Die Fans helfen mir zu entscheiden, was ich machen soll. Ich bin schon von einem Gebäude gesprungen, bin mit Haien geschwommen. Ich bin von zwei verschiedenen Gebäuden gesprungen. Eines war in Auckland, Neuseeland, ein anderes in Kanada." Die Moderatoren zeigten daraufhin einen Clip, wie Jason von dem Gebäude in Toronto sprang – was den Musiker wiederum zu der Bemerkung veranlasste: "Ihr habt meine Flüche wirklich gut rausgeschnitten."