Jasmin Wagner: Per Blind Date zum Glück

DE Deutsche Promis - Als Jasmin Wagner (43) in den 90er Jahren als Blümchen mit Hits wie ‘Herz an Herz’ berühmt wurde, lief noch einiges anders, wenn es um Flirts und Partnersuche ging. Als die Sängerin nach zehn Jahren in einer festen Beziehung wieder Single wurde, musste sie sich erst einmal neu zurechtfinden und hätte sich um ein Haar gleich bei einer Online-Partnerbörse angemeldet – doch eine Freundin hatte noch ein Ass im Ärmel.

"Naja, bevor ich in meine lange Beziehung gekommen bin, gab es noch kein Online-Dating in dem Sinne. Als ich dann Single war, war ich drauf und dran, mich auch bei so einer Plattform anzumelden, aber meine Freundin Sophie hat gesagt: ‘Warte bitte noch, bevor du dich anmeldest, ich möchte dir noch jemanden vorstellen’. Diese Person wurde dann die Liebe meines Lebens und der Vater meiner Tochter", erklärte Jasmin im ‘Gala’-Interview. Sie habe schnell gemerkt, dass es passen könnte: "Ich hatte auf jeden Fall gleich so ein Gefühl: Hier könnte ich ankern. Dann hat es natürlich ein paar Dates gedauert, bis man Spaß miteinander hatte, sich gut unterhalten konnte, sich attraktiv fand und Anziehung spürte, aber ja, das war ein guter Moment. Da sieht man, was Liebe bewirken kann."

Jasmin Wagner will jungen Frauen den Rücken stärken

Mit ihrem dänischen Partner genießt Jasmin Wagner das Leben mit dem gemeinsamen Baby: "Es verbindet dich auch einfach mit allen, die ähnliche Erfahrungen machen. Mit der Geburt meiner Tochter bin ich auch sofort in so einen ganz anderen Respekt meiner Mutter gegenüber gefallen, weil ich wieder gesehen habe: Wow, das hast du für mich gemacht", erklärte sie. "Vorher war ich einfach auf einer anderen Insel. Vorher war es auch sehr schön. Auch sehr erfüllend, aber jetzt hat sich das Leben einfach anders gefüllt."

Aber auch die Musik spielt weiter eine wichtige Rolle, und gerade hat sie die Single ‘Lass mich’ aufgenommen: "Mit (der Online-Dating-App) Bumble habe ich versucht, einen Song zu machen, der den weiblichen Standpunkt in der Party-, Mallorca-Ballermann- und Oktoberfest-Szene stärkt." Mit ihrem Song möchte sie auch "einen Kontrapunkt zu setzen zu diesem deutlich ausgelebten Sexismus, der in der Partymusik stattfindet". Gegenüber ‘Vogue’ sagte Jasmin Wagner, dass sie mit ihrem Song zeigen möchte, "dass man Spaß-Musik auch innovativ gestalten kann. Dass sie inklusiv und vielleicht auch progressiv sein kann und trotzdem eine Menge Spaß macht beim Mitsingen."

