Jasmin Wagner: Baby Blümchen macht alles mit

DE Deutsche Promis - Sängerin Jasmin Wagner alias Blümchen (42) ist im siebten Monat schwanger, aber wie viele andere werdenden Mütter arbeitet sie weiter.

Alles ok

Nur dass die Hamburgerin auf der Bühne singt und tanzt. Da machen sie einige Sorgen, ob das dem zukünftigen Nachwuchs so gefällt. Aber Mama ist da sicher - alles ok. "Babys im Bauch schlafen oft, wenn die Mutter aktiv ist, so fühlt sich das auch für mich an", erklärte der Star gegenüber 'Bild'. "Das Baby scheint eher unsere Choreografien nachzutanzen, wenn ich am Abend im Bett liege." Außerdem kann sie alle beruhigen, die sich über die Lautstärke sorgen, die das kleine Wesen in ihrem Bauch ausgesetzt ist. "Was die Leute oft vergessen, ist, dass ich auf der Bühne die Lautstärke für die Bühnenmonitore selbst regeln kann", beruhigt die Künstlerin. "Der Sound, den ich höre, hat also Nullkommanix mit dem Sound vor der Bühne für das Publikum zu tun." Es ist halt alles schon mal eine Generalprobe für das, was auf den Nachwuchs zukommt, denn Mami wird weiterhin tanzen.

Jasmin Wagner hat viel Unterstützung

Wenn das Baby erstmal da ist, wird es allerdings auch komplizierter und arbeitsreicher. Aber Jasmin Wagner kann sich dann wohl auf ihre eigene Mutter und ihren neuen Partner verlassen, einen dänischen Modeunternehmer. Zu dritt werden sie das Abenteuer Baby stemmen. Die Künstlerin hat noch viel vor, neben Tourneen steht jetzt der neue Job als Moderatorin für die Sat.1.-Nachmittagssendung 'Volles Haus' an. Allerdings wird sie dort immer eine Woche Pause zwischen den Auftritten haben. Und 2023 werden dann noch all die Auftritte nachgeholt, die einer kleinen Babypause zum Opfer gefallen sind. Baby Blümchen wird dann natürlich auch immer dabei sein.

Dass so einmal ihr Leben aussieht, hätte sich die Musikerin wohl nicht gedacht. Vor einem Jahr wurde Jasmin Wagner von 'Wunderweib' interviewt und dort hatte sie noch ganz andere Töne angeschlagen: "Es war nie mein unbedingter Lebenswunsch, Mutter zu werden. Inzwischen ist mein Zeitfenster für ein Baby kleiner geworden, mein Wunsch danach aktuell nicht gewachsen." Da hatte ihr kommender Nachwuchs wohl andere Ideen und wird dafür nun im Bauch von Jasmin Wagner auf der Bühne geschaukelt.

