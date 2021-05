Allgemein | STAR NEWS

Janni Hönscheids Schwangerschafts-Update: “Genau Halbzeit”

DE Deutsche Promis - Als Janni Hönscheid (30) und Peer Kusmagk (45) verkündeten, dass Baby Nr. 3 unterwegs ist, freuten sich Fans mit der Surferin und dem Moderator. Ein Foto, das die werdende Mutter am Strand zeigt, ließ vermuten, dass es schon bald so weit ist. Doch jetzt gab Janni ein Update — und das überrascht.

"Wo soll das noch hinführen?"

"Ich bin tatsächlich heute in der 22. Woche angekommen und somit erst im 6. Monat... also genau Halbzeit", schrieb sie am Montag (3. Mai) auf Instagram. "Wenn ich mir Fotos anschaue wie ich bei meinen letzten zwei Schwangerschaften zu diesem Zeitpunkt aussah und eigentlich da noch einen relativ kleinen Bauch hatte, frage ich mich: wo soll das noch hinführen?" Klar, dass das Posting zu Spekulationen führte: Sind gar zwei Geschwisterchen für Sohn Emil-Ocean und Tochter Yoko unterwegs?

Janni Hönscheid entspannt

Immerhin: Janni findet trotz zwei kleiner Kinder die Zeit zu entspannen, wie sie weiter in ihrem Posting verriet: "Ich genieße nun endlich die Schwangerschaft in vollen Zügen, esse worauf ich Lust habe und versuche so viel wie möglich die Füße hochzulegen." Für sie habe die Schwangerschaft gerade erst so richtig angefangen, weil es zuvor viel zu turbulent in ihrem Leben zuging, so die Sportlerin. Stress lässt sie so gut es geht gar nicht erst an sich herankommen. Das macht sich bereits bemerkbar. "Seit ich bewusst den Fokus umgeschwenkt habe, merke ich nun auch die ersten kleinen Tritte", berichtet eine glückliche Janni Hönscheid.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images