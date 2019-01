Allgemein | STAR NEWS

Janni Hönscheid und Peer Kusmagk: Etwas Großes kündigt sich an

Janni Hönscheid (28) und Peer Kusmagk (43) werden wieder Eltern.

Die beiden Turteltauben hatten sich 2016 in der Sendung ‘Adam sucht Eva’ kennen und lieben gelernt. Dann ging alles ganz schnell: Im August des folgenden Jahres wurde ihr gemeinsamer Sohn Emil-Ocean geboren, kurz zuvor hatten die beiden noch schnell heimlich, still und leise geheiratet. Der Wirbelwind ist aber noch nicht von dannen gezogen, denn jetzt gibt es wieder große Neuigkeiten zu verkünden: Emil-Ocean bekommt ein Geschwisterchen, wie sich die glücklichen Eltern gegenüber ‘Bunte’ freuen. "Für uns ist jetzt die perfekte Zeit, um ein zweites Kind zu bekommen. Früher wäre ich der Verantwortung noch nicht gerecht geworden, aber heute fühle ich mich bereit und bin unfassbar stolz auf meine wachsende Familie", so Peer Kusmagk.

Seine Frau freut sich natürlich ebenso und kann es gar nicht abwarten, bis sie dann im Juli ihren nächsten Sonnenschein in den Armen halten kann: "Ich hatte gerade erst zu meinem Körper zurückgefunden und nun verändert sich schon wieder alles. Aber ich bin als Leistungssportlerin einiges gewohnt und es ist eine wundervolle Erfahrung."

Mehr Details haben sie allerdings noch nicht verraten. Welches Geschlecht das Baby haben wird, behalten sie vorerst noch für sich. Doch vor der Geburt werden sie sicherlich noch einige Hinweise auf Instagram und Co. posten und ihren Fans damit eine Freude bereiten.

© Cover Media

Artikel zum Thema Janni Hönscheid und Peer Kusmagk: Heimliche Hochzeit