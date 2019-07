Allgemein | STAR NEWS

Janni Hönscheid übers Muttersein: “Alles ist möglich”

Kein Zweifel: Surferin Janni Hönscheid (28) und Schauspieler Peer Kusmagk (44) erleben diese Tage einer wunderbare Zeit. Gerade ist ihr zweites Kind auf die Welt gekommen. Mit Yoko hat ihr zweijährige Sohn Emil-Ocean eine kleine Schwester bekommen, die Familie ist komplett.

Traumatisches Erlebnis für Janni Hönscheid

Doch die Geburt von Emil-Ocean vor zwei Jahren war ein traumatisches Erlebnis für die Profi-Wellenreiterin gewesen, denn der Kleine kam per Not-Kaiserschnitt zur Welt. Nach solch einer Geburt seine es nicht mehr möglich, ein Kind auf natürliche Weise auf die Welt zu bringen, hieß es anschließend. Das wollte Janni Hönscheid nicht einfach so hinnehmen, setzte sich aktiv mit ihren Ängsten auseinander. Am Ende brachte sie Yoko auf natürliche Weise zur Welt.

Mutmacher von einer, die's wissen muss

Auf Instagram zeigte es die junge Mutter all denjenigen, die Zweifel gestreut hatten: "Eine natürliche Geburt nach einem Kaiserschnitt ist möglich, ganz egal, was alle sagen. Alles, was man sich vorstellen kann, ist möglich, folgt eurem Herzen und traut euch, das anzunehmen, wovor ihr vielleicht am meisten Angst habt."

Es gebe kein "Richtig" oder "Falsch", glaubt Janni Hönscheid und fügt hinzu: "Ich möchte mit diesem Post einfach mal allen Frauen die vielleicht ähnliches erlebt haben ganz viel Liebe schicken und Mut machen." Richtig so!

© Cover Media