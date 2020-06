Allgemein | STAR NEWS

Janni Hönscheid: So hat sie sich lieben gelernt

DE German Stars - Janni Hönscheid (29) ist erfolgreiche Sportlerin, glückliche Ehefrau und umsorgende Mutter. Mit Anfang 20 war sie nicht nur auf dem Höhepunkt ihrer Karriere als Surferin, sondern wurde auch als Model für zahlreiche Magazine gebucht. Dabei hat sie ihren Körper erst vor kurzem wirklich zu akzeptieren gelernt.

Schönheit kam nicht immer von innen

Auf Instagram postete Janni ein aktuelles Bild, welches sie in Unterwäsche zeigt und eines von einem professionellen Shooting im Bikini, das vor mehreren Jahren entstand. Was auf den Bildern nicht sichtbar sei, ist ihr Selbstbewusstsein, denn das sei damals, als sie sich am Strand von einem Fotografen ablichten ließ, schlicht nicht vorhanden gewesen – auch wenn ihr Körper von anderen Menschen bewundert wurde. Über Selbstliebe schrieb Janni in einem längeren Post: "Akzeptanz. Dankbarkeit. Respekt. Liebe. Sind alles Wörter und Werte, die ich jetzt für meinen Körper empfinde. Weil ich weiß, was er kann und bedeutet. Weil er einzigartig ist und immer sein wird. Und das lässt mich von innen strahlen. 'Schönheit kommt von innen.' Das war nicht immer so."

Janni Hönscheid ist gewachsen

Damals habe Janni ihre Arme als zu groß empfunden, ihren Bauch als zu umfangreich, ihre Brüste als zu klein. Fast hätte sie sich unters Messer gelegt. Mittlerweile wisse sie, wofür Brüste wirklich da seien, und Janni ist froh, sich nie einer kosmetischen Prozedur unterzogen zu haben. Sie sei damals in einer unglücklichen Beziehung gewesen, habe dem Ideal entsprechen wollen. Dann habe sie ihren jetzigen Ehemann Peer Kusmagk kennen gelernt. Zwar wurde sie von einem ganz neuen, größeren Kreis Menschen beurteilt, doch habe sie mit ihrem Schatz endlich die Liebe gefunden: "Erst seit ich Kinder habe, habe ich Frieden gefunden, und obwohl ich so viel weicher geworden bin in vielen Hinsichten, oder vielleicht gerade deswegen, habe ich gelernt, Negativität zu neutralisieren, und mir Dinge nicht mehr zu Herzen zu nehmen, die über mich wertend gesagt werden. Bewerten kommt immer von der Ansicht des Betrachters und wird so ausfallen wie diese gestimmt ist. Ich möchte Euch hiermit einfach sagen, verurteilt Menschen nicht so schnell, Ihr wisst nie wie es diesen Menschen gerade wirklich geht. Seid gut, seid liebevoll."