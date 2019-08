Allgemein | STAR NEWS

Janni Hönscheid: Das Drama um die Geburt

DE German Stars - Auch wenn Janni Hönscheid (28) und Peer Kusmagk (44) nicht glücklicher über die Ankunft der kleinen Yoko sein können, die Anfang Juli das Licht der Welt erblickte, so sind es doch keine einfachen Wochen für das Paar.

Ehrlichkeit steht ganz von

Nicht genug, dass ihr zweijähriger Sohn Emil-Ocean gerade in der Trotzphase ist und seinen Eltern wirklich alles abverlangt. Nein, wie auch schon bei der ersten Schwangerschaft ging bei Baby Nummer zwei nicht alles glatt, wie Janni jetzt in einem schonungslos offenen Posting auf Instagram mitteilt. Sie schreibt: "Ich bin ein großer Fan von der 'ungeschminkten Wahrheit' auf Instagram, weil ich denke, dass man hier auch ein wichtiges Signal für unsere Gesellschaft setzt - gerade in Bezug auf Themen wie Schwangerschaft, Geburt und Kindern, und einen Teil dazu beiträgt, wie die Wahrnehmung und Vorstellung dazu ist." Es folgt eine Horrorgeschichte.

Janni Hönscheid hatte lange Zeit Schmerzen

So musste Janni Hönscheid nach der Geburt der kleinen Yoko erneut ins Krankenhaus, da sie große Schmerzen hatte. "Es wurden Plazentareste in der Gebärmutter gefunden. Nach zwei Tagen am Tropf und der Hoffnung es so zu probieren, musste letztendlich doch nochmal eine kleine OP folgen mit einer Spinalanästhesie. Alles ist gut gelaufen und ich durfte wieder nach hause. Doch es ging dann mit starken Blutungen nun nochmal zurück und ich brauche jetzt einfach noch etwas Zeit und Ruhe um wieder gesund zu werden", so die ungeschminkte Wahrheit über die Komplikationen nach der Geburt. Immerhin, die Familie hat "auch diese Herausforderung gemeistert und wir sind dadurch noch ein stärkeres Team geworden", schreibt Janni Hönscheid weiter. Daneben ein Bild mit ganz natürlichem Lächeln. Man kann der Familie nur alles Gute wünschen.

© Cover Media