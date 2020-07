Allgemein | STAR NEWS

Janine Kunze: “Ein Kapitel endgültig geschlossen”

DE German Stars - Janine Kunze (46) kann es kaum glauben: Ihr "kleiner Großer", Sohn Luiz, hat bereits die Grundschule absolviert. Auf Instagram feierte die Schauspielerin ('Hausmeister Krause') den großen Moment und hielt inne.

Der letzte Grundschüler im Haus

"Ihr Lieben, heute gehen wir einen weiteren, großen Schritt in Richtung Zukunft", schrieb sie neben einem Bild, welches sie mit Mann Dirk Budach, dem zehnjährigen Luiz und einer ihrer Töchter zeigt. "Mein kleiner Großer hat die Grundschule beendet und somit dieses Kapitel für Ihn und uns endgültig geschlossen. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehe ich, was hinter uns liegt und blicke auf den Weg nach vorne!"

Janine Kunze würde gern anhalten

Dabei wurde Janine offensichtlich bewusst, dass die Zeit scheinbar immer schneller vergeht — ganz besonders die mit kleinen Kindern, die so schnell groß werden. "Die Zeit ist wundervoll und kostbar und oft wünschte ich mir, ich könnte sie wenigstens einen kurzen Moment anhalten, aber vergebens. Lasst uns unsere Gedanken, das Erlebte und Gelebte festhalten in unseren Herzen." Natürlich gab es auch noch ein paar persönliche Worte für Luiz: "Ich wünsche dir alle möglichen Gaben, aber vor allem, was die meisten nicht haben: Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken, nicht nur für Dich, sondern auch zum verschenken…Ich wünsche dir, Zeit zu haben zu leben." Ein Wunsch, den sicher nicht nur Janine Kunze ihren Kindern mit auf den Weg gibt.