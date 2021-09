Allgemein | STAR NEWS

Jana Schölermann: Es wird ein…

DE Deutsche Promis - Jana Schölermann staunt, wie schnell die Zeit vergeht und vor allem, wie schnell ihr Baby wächst.

Schauspielerin Jana Schölermann (34) ist überrascht, wie schnell die Zeit als Schwangere vergeht, denn bald sei ihr Baby schon da.

Ein kleiner Weihnachtsmann ist unterwegs

Im Juli verkündete die ehemalige 'Verbotene Liebe'-Darstellerin zusammen mit ihrem Gatten Thore Schölermann (36), dass sie Eltern werden. Nun sind schon wieder Wochen vergangen, die Zeit rast für die werdende Mutter. "Am Anfang der Schwangerschaft zählt man jeden Tag, aber jetzt geht es ganz fix. Wir haben schon September. Das Kind kommt ja dieses Jahr", verriet die gebürtige Münchnerin gegenüber 'Gala' und gab preis: "Das Kind wird ein Weihnachtsmann." Hat sie damit heimlich das Babygeschlecht verraten?

Jana Schölermann ist glücklich im neuen Heim

Die Darstellerin und ihr Liebster sind seit 2010 ein Paar. Sie haben 2019 in Österreich geheiratet und dann sogar ihr eigenes Heim für die kommende Familie gebaut. Immer mit dabei Hund Rudi, der auch auf dem Foto zur Verkündung der Schwangerschaft auftauchte. Für Hund und Baby ist genug Platz im neuen, nachhaltigen Haus mit eigener Solaranlage und Ladestation fürs E-Auto. Jana Schölermann fühlt sich pudelwohl in ihrem neuen Zuhause. Stolz präsentierte sie im April dieses Jahres auf Instagram die Aussicht und schrieb dazu "will hier nie mehr weg." Das Nest für den "Weihnachtsmann" ist also fertig.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images

