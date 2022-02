Allgemein | STAR NEWS

Jana Schölermann: Bei dieser Kollegin holt sie sich Baby-Tipps

DE Deutsche Promis - Es ist nicht immer leicht mit den lieben Kleinen. Diese Erfahrung dürften zurzeit wohl auch Jana Schölermann (34) und ihr Mann Thore (37) machen. Die beiden wurden im Dezember 2021 erstmals Eltern.

Rinde am Brot, Schale am Apfel

Da gucken sich die Schauspielerin ('Verbotene Liebe') und der Moderator ('The Voice Of Germany') auch schon mal gern bei anderen Eltern etwas ab. Zum Beispiel bei Nina Bott (44). Die hat nämlich gleich eimerweise Erfahrung: Der ehemalige 'GZSZ'-Star wurde im Januar 2021 zum vierten Mal Mutter. Klar, dass Nina weiß, worauf es ankommt und was einfach überflüssig ist. So postete der Star am Montag (21. Februar) ein Foto ihres Jüngsten, schrieb dazu: "Mein Baby ist kein Baby mehr! Plötzlich sitzt er so cool am Tisch und macht nur noch Blödsinn." Einen Erziehungstipp für gestresste Eltern hat sie auch gleich dabei: "Ich hab mir fest vorgenommen, zumindest beim 4. Kind gar nicht erst mit sowas wie 'Brot ohne Rinde' oder 'Apfel ohne Schale' anzufangen. Das kann sich dann nämlich Jahre so hinziehen." Einen Schritt, den sich viel beschäftigte Eltern wirklich sparen können.

Jana Schölermann ist dankbar für Tipps

Da horchte auch Jana Schölermann auf. "Hab' jetzt schon Angst davor, wie schnell die Kleinen groß werden!!!", schrieb der Star in der Kommentarspalte. Ganz besonders die empfohlene Arbeitserleichterung bei der Ernährung werde sie bei ihrer Tochter Ilvi beherzigen. "Danke für den Essenstipp, werd auch versuchen von Anfang an nicht damit anzufangen … mal sehen ob es klappt…"

Letztes Jahr im September hatten Jana und Thore verraten, dass eine kleine Tochter unterwegs ist. "Bei Thore denkt man ja immer, der braucht unbedingt einen Jungen. Und als ich früher klein war, habe ich auch immer gedacht, dass ich später mal einen Jungen bekomme", verriet Jana Schölermann damals gegenüber 'Bild'. "Aber sobald ich schwanger war, habe ich gespürt, dass es ein Mädchen wird."

Bild: /picture-alliance/Cover Images

Artikel zum Thema Jana Schölermann: Es wird ein…