Jan Fedder: Zum ersten Date ein paar Flaschen Bier

DE Deutsche Promis - Als Jan Fedder am 30. Dezember 2019 mit nur 64 Jahren starb, verlor besonders Hamburg eine Legende. Tausende säumten bei seiner anschließenden Beerdigung die Straßen der Hansestadt. Das Grab des Schauspielers ('Großstadtrevier') auf dem Friedhof Ohlsdorf wurde zur Pilgerstätte.

"Total baff" vom Heiratsantrag

Jetzt hat sich seine Witwe Marion im Gespräch mit 'Bunte' an die glücklichen Zeiten des Paares erinnert — sie hatte den Star im Jahr 2000 geheiratet. Ein großer Schritt für den hanseatischen Haudegen, wie sie wusste: "Jan wollte nie heiraten. Dann muss es ihn aber voll erwischt haben. Den Heiratsantrag hat er mir nach hundert Tagen gemacht. Da hab ich überhaupt nicht mit gerechnet." Nicht schlecht für eine Beziehung, bei der der Mann zum ersten Date mit einer Plastiktüte voller Bierflaschen erschien. "Ich war total baff, weil er die ganze Aktion wirklich geheim gehalten und sich etwas wahnsinnig Tolles überlegt hatte. Wir sind uns auf einer Veranstaltung im Hotel Interconti zum ersten Mal begegnet. Genau dort hielt er um meine Hand an."

Jan Fedder, der Romantiker

Jan Fedder nannte Marion gern sein "Sonnenkind" und schrieb ihr Gedichte und Liebeslieder. Dabei kennt man den TV-Polizisten in erster Linie mit rauer Schale. "Aber er hat auch ein ganz großes Herz und ist der totale Romantiker. Was eigentlich kaum jemand weiß", so Marion. Obwohl ihr Mann lange krank gewesen war, kam sein Tod dennoch plötzlich, erinnerte sie sich. "Trotz aller Krankheiten, die ihn zuletzt geplagt hatten – eine Blutvergiftung im Bein, Knochenbrüche in Schulter und Fuß – hatte er eine unbändige Freude am Leben. Er wollte noch nicht gehen." Jan Fedder wird nach wie vor schmerzlich vermisst — von Marion und von seinen Fans.