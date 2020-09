Allgemein | STAR NEWS

Für einen guten Zweck: Jan Fedders Auto ‘Bronko’ ist bei eBay heiß begehrt

DE German Stars - Schauspieler Jan Fedder (†64) liebte sein dunkelgrünes Dienstauto Bronko, mit dem er als verdeckter Ermittler durch sein Großstadtrevier sauste. Jetzt bietet seine Witwe Marion (54) die Kultkarre auf dem Versteigerungsportal eBay an und plant, den Erlös für einen guten Zweck zu spenden.

Jan Fedder glänzte mit Bronko in seiner Paraderolle

Die Vorabendserie 'Großstadtrevier' und ihr Held Kommissar Dirk Matthies sind aus Fedders Leben kaum wegzudenken. Der Hamburger Ermittler war nicht nur seine Paraderolle, sondern wurde so etwas wie seine zweite Natur – sogar seinen Dienstwagen 'Bronko', einen amerikanischen Kombi der Marke Ford Explorer, Baujahr 1993, fuhr Fedder auch privat. Kein Wunder, dass Fans so versessen darauf sind, das mittlerweile in die Jahre gekommene Gefährt zu besitzen. Je oller, desto doller, das sagen sich wohl viele Bieter, denn das Höchstgebot liegt am Donnerstag schon bei über 46.000 Euro.

Der Erlös kommt dem Hamburger Michel zugute

Normalerweise hätte ein Auto auf dem Gebrauchtwagenmarkt wohl bessere Chancen, wenn es möglichst unbeschädigt ist, aber bei Fedders Bronko bedeutet jede Schramme eben noch ein bisschen mehr Patina. Insgesamt ist der Wagen gut in Schuss: "Das Fahrzeug ist in einem überholten guten Zustand und fahrbereit. Auto wird abgemeldet übergeben. Gebrauchsspuren sind vorhanden. TÜV bis Juli 2021", heißt es in den Verkäuferhinweisen. Der Erlös der Versteigerung, die noch bis zum 22. September läuft, soll an die Stiftung St. Michaelis gehen. "Sie fördert den Erhalt des Michel als Wahrzeichen und geistliches Zentrum Hamburgs, unterstützt die Kirchenmusik an St. Michaelis und ermöglicht diakonische Hilfen für Menschen an der Hafenkante", heißt es auf eBay. Wer sich also dieses absolute Kultauto gönnen möchte, hat damit auch noch etwas Gutes für Jan Fedders geliebte Heimatstadt Hamburg getan.