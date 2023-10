Allgemein | STAR NEWS

Jamie Lynn Spears: Was ist dran an den Gerüchten um ihren Vater?

DE Showbiz - Wer wohnt alles bei Jamie Lynn Spears (32) in ihrem Haus in Louisiana? Gerüchte besagen, dass die Schauspielerin ('Zoey 101') ihren Vater Jamie (71) in ihrem Gästehaus untergebracht habe.

Jamie Lynn Spears und ihre Kleinfamilie

Eben diese Gerüchte wollte die Schwester von Britney Spears (41) wohl unterbinden, als sie in ihrer Instagram Story schrieb: "Außerhalb der Arbeit sehe ich eigentlich nur die Leute, mit denen ich zusammenlebe, und das sind nur mein Mann, Ivey, Maddie, 2 Hunde und 1 Katze." Also Gatte Jamie Watson, mit dem sie die fünfjährige Ivey erzieht und Maddie (15), die aus der Beziehung mit Ex Casey Aldridge stammt. Jamie Lynn fügte hinzu: "Nichts ist friedlicher, als sich für niemanden zu interessieren." Aber die 'Daily Mail' interessierte sich nunmal und berichtete, dass der Spears-Patriarch bei seiner jüngeren Tochter lebe.

Britney Spears soll sauer sein

Dieser Gast von Jamie Lynn, der sich laut der britischen Zeitung auch um seine Enkeltöchter kümmert, ärgert angeblich vor allem Britney Spears. "Sie fühlt sich verraten, dass ihre Schwester ihren Vater aufgenommen hat und ihm erlaubt, sich um ihre Kinder zu kümmern, wo er ihr doch so viel angetan hat", wird dann auch prompt ein Insider zitiert. Nun widerspricht dies aber anderen Berichten von 'Page Six', die besagen, dass der Geschäftsmann seit fast einem Monat im Krankenhaus liegen und gegen eine bakterielle Entzündung kämpfen würde. So oder so – Jamie Spears und seine beiden Töchter bleiben in den Schlagzeilen, egal wie sehr Jamie Lynn Spears das Gegenteil wünscht.

Die Jüngste des Spears-Nachwuchses muss zudem damit klarkommen, dass sie sich schon in der zweiten Woche bei der Tanz-Show 'Dancing with the Stars' als Kandidatin verabschieden musste. Jamie Lynn Spears nahm es mit Fassung und postete ein Video, in dem sie sich über ihr vorzeitiges Ausscheiden lustig machte.

Bild: Cover Images