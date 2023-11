Allgemein | STAR NEWS

Jamie Lynn Spears: Britney Spears‘ kleine Schwester zieht in den Dschungel

DE Showbiz - Ist den Machern der britischen Ausgabe von 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!' ein Mega-Coup gelungen? Die Tageszeitung 'Mirror' meldet, dass man Jamie Lynn Spears (32) für 'I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!' verpflichtet habe.

Packt sie jetzt (mal wieder) über Britney aus?

Klar, dass man da vor allem erwartet, dass die Schauspielerin und Sängerin über ihre große Schwester Britney auspackt (41), mit der sie sich immer wieder öffentlich zofft. Die hat gerade ihre Memoiren veröffentlicht, und da kommt eine Gegenstimme aus der Spears-Familie doch gerade recht. "Jamie Lynn hat Jahrzehnte gemeinsame Geschichte und böses Blut mit Britney aufzuarbeiten und hat ihre Gefühle in ihrem eigenen Buch bereits deutlich gemacht", soll ein Insider aus der TV-Branche dem Boulevardblatt gesteckt haben. "Es wird interessant, wenn sie über ihr Leben und ihre Familie und die kontroverse Vormundschaft auspackt."

Jamie Lynn Spears flog schon in der zweiten Woche

Vor allem interessiert die Leute bei Jamie Lynn Spears und Britney eine Sache, denn das Dschungelcamp sei die beste Gelegenheit, um "herauszufinden, ob die Schwestern wirklich gut miteinander auskommen — oder nicht." Jamie Lynn hat bereits Reality-Erfahrung, hat gerade in den USA in der Tanzshow 'Dancing With The Stars' teilgenommen, auch wenn ihre Tanzkünste nicht zum Sieg reichten: Sie flog schon in der zweiten Woche raus.

Lange müssen die Brit*innen nicht mehr warten, die neue Dschungel-Staffel startet schon in weniger als zwei Wochen am 19. November. Unbestätigten Gerüchten zufolge wird dann unter anderem auch Brexit-Stänkerer Nigel Farage Jamie Lynn Spears Gesellschaft leisten.

Bild: Joey Andrew/startraksphoto.com