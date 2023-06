Allgemein | STAR NEWS

James Cameron: ‘Titanic’-Regisseur äußert sich kritisch nach U-Boot-Unglück

DE Showbiz - James Cameron (68) meldete sich zu Wort, nachdem am Donnerstag (22. Juni) bekannt wurde, dass die fünf Insassen des Mini-U-Boots ‘Titan’, das unterwegs zum Wrack der ‘Titanic’ in 3.800m Meerestiefe war, bei einer “katastrophalen Implosion“ ums Leben kamen. Der Regisseur des Blockbusters ‘Titanic’ (1997) tauchte selbst 33 Mal zu dem Wrack vor der Küste Neufundlands und wusste um die Risiken.

Viele warnten die Betreiber

In einem Interview mit ABC News kommentierte Cameron das Unglück: “Menschen aus diesem Fachbereich waren sehr besorgt wegen dieses U-Boots. Einige große Namen aus dem Tiefsee-Maschinenbau schrieben der Betreiberfirma sogar Briefe, in denen sie warnten, dass das, was sie taten, zu experimentell sei, um Passagiere mitzunehmen, und dass eine technische Abnahme stattfinden müsse“, erklärte der Regisseur, der selbst zum Tiefsee-Experten wurde. “Die Ähnlichkeiten zum ‘Titanic’-Unglück selbst sind frappierend, wo der Kapitän mehrfach vor Eis auf seiner Strecke gewarnt wurde, aber dennoch mit voller Geschwindigkeit in einer mondlosen Nacht mitten in ein Eisfeld steuerte, sodass viele Menschen ums Leben kamen.“

James Cameron verlor einen Freund

“Für uns ist es eine sehr ähnliche Tragödie, weil Warnungen nicht beachtet wurden. Dass dies an exakt derselben Stelle geschah, wo es in der gesamten Welt so viel Tauchaktivität gibt, ist einfach erstaunlich. Es ist wirklich surreal“, sinnierte Cameron. Der Hollywood-Veteran hat selbst reichlich Erfahrung im Tiefseetauchen gesammelt und er gedachte des französischen Tauchers Paul-Henri Nargeolet, der sich an Bord der Titan befand. “PH, der legendäre französische U-Boot-Pilot, war mein Freund“, sagte er. “Es ist eine sehr kleine Community. Ich kannte PH 25 Jahre, und dass er auf diese Weise so tragisch ums Leben kam, kann ich kaum fassen.“ Neben Nargeolet kamen der pakistanisch-britische Unternehmer Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman Dawood, der britische Milliardär Hamish Harding und der OceanGate-Geschäftsführer Stockton Rush bei der Implosion der ‘Titan’ ums Leben. Ein Unglück, zu dem es nie hätte kommen dürfen, wie James Cameron betont.

