‘James Bond 007: Keine Zeit zu sterben’: Holt Billie Eilish noch vor der Filmpremiere einen Preis?

DE Showbiz - Im Februar veröffentlichte Billie Eilish (18) den melancholischen Titelsong für den neuen Agententhriller 'James Bond 007: Keine Zeit zu sterben', dessen Veröffentlichung die Fans ungeduldig erwarten.

Damals hatte die Sängerin diesen auf den BRIT Awards performt, der Film hätte ursprünglich im April seinen Launch feiern sollen. Doch aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Ausstrahlung auf November verschoben. Im Oktober veröffentlichte Billie das offizielle Musikvideo und sang den Track im TV, um die Werbetrommel für den Kinostart im November zu rühren. Doch die Corona-Pandemie machte den Filmemachern und der Sängerin erneut einen Strich durch die Rechnung: Der Kinostart wurde auf April 2021 verschoben.

Billie Eilish hat starke Konkurrenz

Doch obwohl der Film bisher noch nicht in den Kinos lief, erhielt sein Titelsong am Dienstag (24. November) bereits eine Nominierung für die Grammy Awards in der Kategorie 'Best Song Written For Visual Media'. Am 31. Januar wird Billie Eilish erfahren, ob ihr Song den Award erhält - zwei Monate vor dem geplanten Kinostart. Weiterhin in der Kategorie nominiert sind 'Beautiful Ghosts' von Taylor Swift für 'Cats', 'Into the Unknown' von Idina Menzel und Aurora für 'Frozen 2', 'Stand Up from Harriet' von Cynthia Erivo und 'Carried Me With You' von Brandi Carlile für 'Onward'.

Die Repräsentanten des 'James Bond'-Films gratulierten Billie Eilish und ihrem Bruder Finneas, mit dem sie an dem Song gearbeitet hatte, bereits auf ihrem offiziellen Twitter-Account. Billie Eilish ist die jüngste Künstlerin der Geschichte, die einen Titelsong für den berühmten Agententhriller schrieb und aufnahm. Die 18-Jährige schrieb den Titel mit Bruder Finneas, er enthält Orchesterarrangements von Hans Zimmer, und Smiths-Legende Johnny Marr spielt Gitarre.

Preisgekrönte James-Bond-Titelsongs

2014 wurde zuletzt ein James-Bond-Titelsong mit einem Grammy ausgezeichnet: 'Skyfall' von Adele gewann außerdem einen Preis bei den Golden Globes sowie den Oscar in der Kategorie 'Best Original Song'. Sam Smiths 'Writing's on the Wall' für den James-Bond-Film 'Spectre' aus dem Jahr 2015 hatte keine Grammy-Nominierung erhalten, räumte aber einen Golden Globe sowie einen Oscar ab. 'Keine Zeit zu sterben', der fünfte und letzte Bond-Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle, soll am 2. April in den Kinos anlaufen.