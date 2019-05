Allgemein | STAR NEWS

J.K. Rowling: Neue Harry-Potter-Bücher schon im Juni

Es ist schon zwölf Jahre her, dass J.K. Rowling (53) mit 'Harry Potter und die Heiligtümer des Todes' die Buchreihe um den Zauberschüler offiziell abschloss. Damit war aber für die Schriftstellerin und ihre Kultfigur noch lange nicht Schluss.

Harry Potter und kein Ende

Die Filme spülten weiterhin Geld in die Kassen, ein Theaterstück und Spin-Offs wie die 'Fantastische Tierwesen'-Serie sind weltweite Erfolge. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass Harry Potter uns auch über ein Jahrzehnt später noch voll im Griff hat. Gelegentlich werden sogar kritische Stimmen laut, die J.K. Rowling vorwerfen, wirklich jeden Penny aus dem Franchise pressen zu wollen. Diese Stimmen erhalten jetzt neue Nahrung.

J.K. Rowling kündigt neue Bücher an

Denn im Juni sollen nicht ein, nicht zwei, sondern gleich vier neue Bücher aus der Welt rund um den Zauberschüler auf den Markt kommen. Das verkündete die Schriftstellerin auf ihrer Website 'Pottermore'. Die ersten sollen bereits Ende Juni als eBooks zum Download bereit stehen und die Geschichte der Magie erforschen, die im Zauberinternat Hogwarts gelehrt wird.

Zauberhafte Zeitreise

"Die Bücher sind eine Zeitreise […] ins Herz der Harry-Potter-Geschichten. Darüber hinaus, dass die Ursprünge der Magie durch die Geschichte und durch Überlieferungen ausgeleuchtet werden, sind in den kurzen eBooks auch auch Notizen, Manuskripte und Zeichnungen zu finden", so J.K. Rowling in ihrer Ankündigung. Der Veröffentlichungstermin für die ersten beiden Bände ist der 27. Juni.

