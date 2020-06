Allgemein | STAR NEWS

Ist die ‘Harry Potter’-Autorin transfeindlich? J.K. Rowling verteidigt sich

DE Showbiz - Normalerweise steht sie auf der Seite der Unterdrückten, doch am Wochenende wurde J.K. Rowling plötzlich von Menschenrechts-Aktivisten und Nutzern auf Social Media angegriffen. Der Grund: Sie hatte transfeindliche Anmerkungen geteilt.

'Harry Potter'-Stars stellen sich gegen J.K. Rowling

So hatte die 'Harry Pottter'-Erfinderin unter anderem geschrieben: "Wenn das Geschlecht nicht echt ist, gibt es auch keine gleichgeschlechtliche Anziehung. Wenn das Geschlecht nicht echt ist, dann löschen wir damit die gelebte Realität von Frauen weltweit. Ich kenne und liebe Transgender-Menschen, aber das Genderkonzept aufzugeben, bedeutet, dass viele Menschen nicht mehr sinnvoll über ihre Leben diskutieren können." Nicht nur Nutzer auf Social Media fanden das daneben, auch die Stars der 'Harry Potter'- und 'Fantastische Tierwesen'-Filme distanzierten sich von der Autorin: Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne und Emma Watson sprachen sich alle für Transrechte aus.

Auslöser war eine schottische Gesetzesänderung

Mittlerweile hat J.K. Rowling versucht, ihren Standpunkt weiter auszuführen. Sie habe sich entschlossen, ihre Meinung kundzutun, nachdem die schottische Regierung es Menschen leichter machen will, ihr Geschlecht auf ihrer Geburtsurkunde ändern zu lassen. Sie fürchte um die Sicherheit von Frauen, die auf Zufluchtsorte angewiesen sind, an denen sie von Frauen umgeben sind. Die Autorin ist selbst Opfer häuslicher Gewalt gewesen — sie habe Angst, dass Frauen sich an dringend benötigten Rückzugsorten nicht sicher fühlen könnten. Die Kontroverse um J.K Rowling wird sicher noch einige Zeit weitertoben.