Ist ihre Schwangerschaft nur gespielt? Chethrin Schulze wehrt sich gegen böse Gerüchte

DE Deutsche Promis - Chethrin Schulze (31) freut sich auf ihr Baby, doch ihre Vorfreude wird überschattet durch die nicht verstummenden Gerüchte, dass sie ihre Schwangerschaft nur spielt – dem Ruhm zuliebe. Gegen die absurden Vorwürfe setzt sich die Reality-TV-Teilnehmerin ('Curvy Supermodel'), die sich in der 28. Woche befindet und einen Sohn bekommen wird, lautstark zur Wehr.

Gerüchte über eine Fake-Schwangerschaft

Immer wieder muss Chethrin auf Instagram lesen, sie sehe gar nicht schwanger aus. Mit Humor und nackter Haut will die Berlinerin nun für Klarheit sorgen. So konterte sie auf die Ausführungen einer Followerin, dass sie mal dünn aussehe und dann wieder etwas weniger dünn, und dass sie die Schwangerschaftslüge "für den Fame" in die Welt gesetzt habe, mit einem ironischen Spruch: "Du kleine Füchsin hast mich durchschaut! " Und scherzte weiter, der dickere Bauch käme nur von den drei Cheeseburgern, die sie verdrückt habe. Und dass in ihrem Bauch in Wahrheit kein Baby, sondern Manuel Neuer ist. Zum Glück bekam Chethrin auch viel Zuspruch, besonders von Frauen, die selbst Mütter sind und ein Lied von Einmischung und falschen Behauptungen singen konnten.

Chethrin Schulze dreht Beweis-Video

In einem Clip zeigt sie sich allen, die es unbedingt genauer wissen wollen, nochmal mit knappem Top und entblößtem Babybauch. Das bringt hoffentlich auch die letzten Zweifler*innen zum Verstummen. Und so kann sich Chethrin endlich auf die erfreulicheren Dinge im Leben konzentrieren, zum Beispiel darauf, dass in ihrer "Mädels-Clique" gerade immer mehr ihrer Freundinnen schwanger werden, wie sie am Mittwoch (23. August) in ihrer Instagram Story berichtete. Da fließen dann auch schon manchmal Tränen des Glücks, befördert durch jede Menge Hormone. "Uns geht es beiden wunderbar, ich bin einfach dankbar für eine solch unbeschwerte und leichte Schwangerschaft", erklärte Chethrin Schulze dankbar auf Instagram.

