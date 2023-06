Allgemein | STAR NEWS

Chethrin Schulze hat ihren Traummann gefunden: „Er kam rein und mir blieb die Luft weg“

DE Deutsche Promis - Im Leben von Chethrin Schulze (31) stehen große Veränderungen an. Die TV-Persönlichkeit und Influencerin erwartet ihr erstes Kind, ist bereits im 5. Monat. Der Vater ist ihr Traummann, wie sie jetzt in einem Interview berichtete.

Den "größten Fehler" gerade noch vermieden

Es funkte in einer Berliner Bar. "Er kam rein und mir blieb die Luft weg, bei ihm war’s genauso. Wir haben uns zunächst nur öfter angeschaut, aber das war es dann auch erst mal", plauderte der Star gegenüber 'Bild' aus. Als sie eigentlich schon in ein Taxi steigen und nach Hause fahren wollte, fasste er sich ein Herz, so Chethrin weiter: "Er sagte: 'Ich will nicht den größten Fehler meines Lebens machen. Wollen wir uns wiedersehen?'" Sie habe sofort gewusst, das ist der Eine. Wann genau sie der Schicksalsmoment ereilte, will Chethrin allerdings nicht verraten.

Das Schicksal meint es gut mit Chethrin Schulze

"Wir sind schon länger zusammen als die meisten denken, den genauen Zeitpunkt wollen wir aber für uns behalten", Chethrin Schulze weiter und spielt damit natürlich auch auf die Frage an, ob die Schwangerschaft überhaupt gewollt war. "Ja, es war definitiv ein Wunschkind, aber wer geht schon davon aus, dass man die Verhütung weglässt und direkt schwanger wird? Aber das Schicksal meinte es gut mit uns."

Ende Mai hatte die Influencerin ihren mehr als 200.000 Followern auf Instagram ihre frohe Botschaft verkündet. "Chethrini wird Mami", schrieb sie zu einem Clip, in dem sie unter anderem auch Ultraschall-Aufnahmen des Nachwuchses und natürlich den positiven Schwangerschaftstest zeigte. "Der größte Wunsch meines Lebens geht nun in Erfüllung. In keinem Moment meines Lebens habe ich mehr Liebe, Glück und Dankbarkeit empfunden als aktuell", fügte Chethrin Schulze hinzu.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress