Iris Mareike Steen: Wirf die Chance nicht weg, setz dich ein!

Schauspielerin Iris Mareike Steen (27) hat alle Hände voll zu tun. Als Lilly Seefeld steht sie für ‘Gute Zeiten, schlechte Zeiten’ vor der Kamera, ist frisch verheiratet und nun auch Schirmherrin des Familienhafens, eines Kinderhospizdienstes in Hamburg. Alle drei Dinge seien ihr aber unglaublich wichtig.

In der richtigen Position

Wer also Angst hat, Iris würde bald aus ‘GZSZ’ aussteigen, muss sich keine Sorgen machen. Im Interview mit ‘Gala’ erklärte die blonde Schönheit, die Arbeit an der Daily Soap mache ihr noch so viel Spaß, dass sie keinesfalls vorhabe, demnächst auszusteigen. Genauso sehr erfüllt sie ihre Arbeit als Schirmherrin für das Kinderhospiz, wie sie erklärt: "Es war mir schon lange ein Anliegen, etwas im sozialen Bereich zu machen. Meiner Meinung nach wäre es eine weggeworfene Chance, wenn man so etwas als Person des öffentlichen Lebens nicht macht."

Als Kind geprägt

Erfahrungen im Kontakt mit Kindern, die unter lebensverkürzenden Krankheiten leiden, hat Iris Mareike Steen bereits früh gemacht. Sie war in einem Integrationskindergarten, der ihr viel über Inklusion beigebracht habe, wie sie fort fährt: "Dort waren auch Kinder mit Behinderungen oder lebensverkürzenden Krankheiten. Das habe ich damals als Kind aber gar nicht richtig realisiert und das war auch gut so. Dadurch habe ich die kranken Kinder nicht anders behandelt als die gesunden. Das war ein ganz normaler Umgang." Die Erfahrung hat Iris zweifellos geprägt. Ungerechtigkeit könne sie einfach nicht akzeptieren: "Ich bin grundsätzlich schon ein Mensch, der sich für Gerechtigkeit einsetzt. Wenn es Situationen gibt, in denen Ungerechtigkeit herrscht und ich mich einsetzen kann, dann würde ich schon sehr weit gehen. Aber nicht über sämtliche Grenzen hinaus." Vielleicht ist sie deshalb als Ärztin und Aktivistin Lilly Seefeld auf dem Bildschirm so überzeugend. Es gibt da doch einige Parallelen.

