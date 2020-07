Allgemein | STAR NEWS

Iris Mareike Steen: Endlich zeigt sie ihren Ehemann

DE German Stars - Schon seit Jahre sind Iris Mareike Steen (28, 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten') und ihr Kevin ein Paar, im Oktober 2017 besiegelten sie ihre Liebe vor dem Traualtar. Bilder von ihrem Liebsten oder Paarfotos von den beiden sucht man jedoch vergebens – Iris schützte ihre Privatsphäre sorgsam, und wie Kevin, der als Polizist arbeitet, aussieht, war nicht bekannt. Bis jetzt!

Iris Mareike Steen zeigt Kevin auf Instagram

Die TV-Schauspielerin und ihr Mann sind noch verliebt wie am ersten Tag und Iris konnte es sich nicht verkneifen, zu ihrem neuesten Liebesgeständnis auf Instagram einen Schnappschuss zu posten, der Kevin schräg von hinten zeigt. Kurzes hellbraunes Haar, ein wenig Bart sind zu sehen. Seine Iris hält er dabei fest in den Armen. "Fröhlichen Hochzeitstag. Seit fast zehn Jahren ein Liebespaar, seit bald drei Jahren offiziell Mann und Frau", schreibt Iris darunter und nimmt dem Datum nicht so genau. Jeder Tag ist Hochzeitstag, wenn man sich liebt! Und dass diese beiden immer noch ganz verknallt sind, ist nicht zu übersehen: "Und immer noch und immer wieder ein Kribbeln im Bauch, wenn ich in deinen Armen liege", schwärmt Iris weiter.

Viele Herzchen von Iris’ Followern

Bei so viel Liebe kann man sich einfach nur mitfreuen. Das fanden zum Beispiel auch Reality-TV-Star Timur Ülker (30) und Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (31), die das Posting mit Herzchen dekorierten. "Ich freue mich immer noch so für euch beide", schwärmte Iris’ ehemalige 'GZSZ'-Kollegin Lea Marlen Woitack (32). So schön kann Liebe sein – das toppt jede Soap Opera.