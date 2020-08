Allgemein | STAR NEWS

Iris Berben: Ich bin 17 und 70 zugleich

DE German Stars - Iris Berben (69) ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen des deutschsprachigen Raumes und nicht zuletzt auch wegen ihrer zeitlosen Eleganz und ihrem entspannten Umgang mit dem Altern beliebt. Am 12. August wird sie 70. Dabei ist sie natürlich vollkommen entspannt.

Eine gute Kombi

Die 70 sei schließlich nur eine Zahl und sage über den gesundheitlichen Zustand eines Menschen nichts aus. Viel wichtiger sei, mental auf Trab zu bleiben. Das kann Iris glücklicherweise von sich behaupten, wie sie fröhlich im Interview mit der 'Gala' verrät: "Ich komme ich aus einer Zeit, in der 70-jährige Frauen gar nicht mehr mitspielten - und ich rede hier vom Leben überhaupt. Wichtig ist, dass der Kopf funktioniert. In meinem Kopf bin ich 17 und habe die Erfahrung einer 70-jährigen Frau. Eine verdammt gute Kombi, finde ich."

Iris Berben liebt ihre Unabhängigkeit

In ihrem Leben sei es ihr dabei stets zuwider gewesen, sich von anderen Menschen finanziell abhängig zu machen. Deutlich macht Iris Berben dies am Beispiel der diversen Heiratsanträge, die sie in ihrem Leben erhalten hat. Vier Mal wurde sie gefragt, vier Mal hat sie abgelehnt: "Ich konnte immer klarmachen, dass meine Entscheidung nichts an der bestehenden Beziehung verändern würde. Es hat einfach ganz viel damit zu tun, dass ich selbstbestimmt bin. Bei der Vorstellung, in eine Situation zu kommen, in der ich in die finanzielle Abhängigkeit eines Mannes geraten würde, bekomme ich sofort Schweißausbrüche. Emotional abhängig sein? Das sehr gern."