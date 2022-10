Allgemein | STAR NEWS

Kein Problem mit dem Alter: Iris Berben ist gerne eine reife Frau

DE Deutsche Promis - Iris Berben ist zwar 72 Jahre alt, könnte aber glatt als 20 Jahre jüngere Frau durchgehen. Das schmeichelt dem TV-Star zwar, aber gleichzeitig fühlt sie sich jetzt wohler denn je und würde nicht wieder jung sein wollen, verriet sie Johannes B. Kerner in dessen Talkshow.

Iris Berben liebt ihr Alter

In der Sendung 'Bestbesetzung' erzählte Iris: "Es ist schön, eine reife Frau zu sein, weil ich vieles besser ausdrücken kann." Und sagte weiter: "Ich kann meine Wünsche und Abneigungen jetzt sehr gut formulieren." Gleichzeitig hat sie stets auf sich achtgegeben, sodass ihr jung gebliebenes Aussehen nicht nur auf gute Gene und Glück zurückzuführen ist: "Ich versuche, Zeit meines Lebens aus der Sonne zu bleiben", verriet sie der 'Gala'. Schon zu Zeiten, als viele Menschen sich noch in der Sonne grillten, zog sie edle Blässe der gebräunten Haut vor, auch "weil man in der Kamera sofort älter aussieht, wenn man braun gebrannt ist".

Zum Modeln ist es nie zu spät

Dass Alter nur eine Zahl ist, bewies sie auch kürzlich bei der Paris Fashion Week. Als Markenbotschafterin des Kosmetik-Labels rockte sie bei der Show von L’Oréal Paris in einem coolen schwarzen Leder-Look den Catwalk. Ihr Model-Debüt feierte die Schauspiel-Legende erst vor drei Jahren, und es wird sicher nicht ihr letzte Auftritt gewesen sein. "Ich habe das Leben gefeiert. Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Ich muss sagen, es ist eine schöne, spielerische Weise, eine ganz wichtige Message in die Welt zu schicken", schwärmte Iris Berben im Gespräch mit 'Bild'.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images