Iris Berben: Fit sein im Alter ohne Sport

DE German Stars - Iris Berben (69) ist kein großer Fan von Sport. Die Darstellerin ist seit Jahrzehnten aus dem deutschen Film und Fernsehen nicht wegzudenken. Am Mittwoch (12. August) feiert die Darstellerin ihren 70. Geburtstag. Das Alter sieht man ihr an keiner Stelle an.

Iris Berben steht gerne auf

Doch was ist das Geheimrezept von Iris Berben? Sport ist es zumindest nicht, wie sie im Gespräch mit 'BRIGITTE WIR' versichert: "Ich mache keinen Sport. Ich kann allerdings nicht still sitzen. So gesehen bin ich ja in Bewegung. (…) Ich muss mich zu Ruhe zwingen. Wenn ich durch die Stadt gehe, renne ich. Ich laufe schneller als jeder Mann an meiner Seite." Körperliche Fitness ist ihr zwar wichtig, doch entscheidend sei, geistig gefordert zu bleiben und Begeisterung für das zu empfinden, was man im Leben tue. Ihr Beruf als Schauspielerin sei ein hervorragender Antriebsmotor, wie Iris versichert: "Ich liebe, was ich tue. Ich stehe gern auf und arbeite. Mir ist schon bewusst, dass es immer noch nicht selbstverständlich ist, in meinem Alter noch so viele unterschiedliche Rollen zu spielen. Das Spielen gibt mir aber Kraft, und ich ziehe gern alle mit."

Der Kopf funktioniert

Dass sie im Kopf stets jung geblieben ist, hatte sie auch kürzlich gegenüber 'Gala' betont: "Ich komme aus einer Zeit, in der 70-jährige Frauen gar nicht mehr mitspielten - und ich rede hier vom Leben überhaupt. Wichtig ist, dass der Kopf funktioniert. In meinem Kopf bin ich 17 und habe die Erfahrung einer 70-jährigen Frau. Eine verdammt gute Kombi, finde ich." Wenn man sich mental auf Trab halte, könne man auch im Herbst des Lebens noch voller Spaß durch die Gegend wirbeln – und Iris freut sich auf viele weitere Jahre des Wirbels.