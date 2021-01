Allgemein | STAR NEWS

Intime Details auf Instagram: Fans fragen, Pietro Lombardi antwortet

DE Deutsche Promis - Immer wieder betont Pietro Lombardi (28) die Nähe zu seinen Fans: "Ganz normal wie ihr auch", so steht es in seinem Instagram-Profil. Darum sollen seine Follower ruhig in ihm lesen wie in einem offenen Buch – bei einer Frage-und-Antwort-Runde auf Instagram durften seine Follower ihrer Neugier freien Lauf lassen, und das taten sie dann auch.

Pietro Lombardi verweigert keine Antwort

Nun schrieb der Sänger ('Es tut schon wieder weh'), der im Januar an Covid-19 erkrankte, aber inzwischen wieder gesund ist, zwar nicht auf jede Frage einen Roman, aber selbst intime Fragen beantwortete der 'DSDS'-Star so gut es ging. Eine Frage lautete: "Wann hattest du das letzte Mal Sex?" Das wollten wohl so manch ein Fan gern wissen. Schließlich sind Pietro und seine letzte Freundin Laura offiziell getrennt – auch wenn einige bereits ein Liebes-Comeback für die zwei herbeisehnen und die Gerüchte im Netz einfach nicht verstummen wollen. Ganz ungeliebt geht Pietro zumindest nicht durchs Leben, denn seine Antwort lautete: "Denke eine Woche her ungefähr".

Wer war die Glückliche?

Kein Wunder, dass die nächste Frage lautete, mit wem das denn gewesen sei - wer so offen lebt wie Pietro, kann sollte sich schließlich nicht wundern, wenn die Fans bei einem solchen Hammer-Teaser gleich scharenweise mehr Infos verlangen. "Mit einer Frau", verrät Pietro darauf nur verschmitzt, und er scheint es wohl genossen zu haben, wenn man dem Daumen-hoch-Emoji Glauben schenken darf. Und ob Pietro Lombardi und seine Laura womöglich noch einmal zusammenfinden, wie es sich so viele wünschen, das bleibt also weiterhin abzuwarten - die Gerüchte werden wohl so schnell nicht verstummen.