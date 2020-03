Allgemein | STAR NEWS

Intensive Therapie: Kourtney Kardashian will ihre Ängste loswerden

DE Showbiz - Ihrer psychischen Gesundheit zuliebe trifft sich Kourtney Kardashian (40) schon seit drei Jahren einmal pro Woche einem Therapeuten, um ihre Angststörung zu

bekämpfen. In einer Doppelstunde lernt der Reality-TV-Star (Keeping Up with the Kardashians) dann mit Ängsten umzugehen und Probleme schon rechtzeitig zu erkennen, bevor sie zu groß werden.

Kourtney Kardashian freut sich auf jede Sitzung

"Einmal pro Woche gehe ich zu einer Doppel(therapie)sitzung", verriet der Star dem ‘Health’-Magazin. "Ich freue mich jede Woche darauf! Durch mehr Bewusstheit kann ich viele Dinge abfangen, bevor sie zu einer großen Sache werden."

Kourtney setzt außerdem auf ihren Glauben und auf Workouts, um für ihr Wohlbefinden zu sorgen.

Sport und Kirche helfen auch

"Meine Workouts sind ebenfalls unverzichtbar", fuhr Kourtney fort. "Und ich gehe einmal in der Woche in die Kirche – wenn ich es schaffe. Ich gehe mit Freunden und danach gehen wir essen. Ich bin sowas von häuslich; es ist wichtig für mich, dass ich mich auch mal zu etwas geselligem zwinge!"

Aus Sorge um ihre Gesundheit hat sich Kourtney teilweise aus der erfolgreichen TV-Serie über ihre Familie zurückgezogen.

"Ich habe weniger Zeit mit Dreharbeiten und überhaupt mit Arbeit verbracht", ergänzte sie. "Meine Schwestern mögen es nicht, wenn ich von ‘Grenzen ziehen’ rede, aber es geht eher um Regelmäßigkeit. Ich möchte für meine Kinder erreichbar sein, wirklich eine Mom sein. Und ich möchte Kontrolle über meine Zeitplanung haben, um Dinge tun zu können, die mich glücklich machen."