Ina Müller: Ängste haben ihr Leben bestimmt

Ina Müller (53) kennt man als stets gutgelaunte Sängerin und Talkmasterin, die nicht auf den Mund gefallen ist und mit ihren Gästen immer wieder vor der Kamera zur Freude der Zuschauer eifrig Schabernack treibt. Jetzt war Ina aber einmal nicht Interviewerin, sondern Interviewte.

Liebes Leben

In der Talkshow ‘Käpt'ns Dinner’ im NDR, die am Freitag [21. Juni] im Anschluss an die ‘NDR Talk Show’ ausgestrahlt wird, spricht Ina deshalb offen über private Themen, die sie sonst nur selten anschneidet. So macht sie öffentlich, dass sie viele Jahre lang unter Panikattacken gelitten habe, die sie erst nach einer Verhaltenstherapie in den Griff bekam. Schwierigkeiten habe ihr auch bereitet, ihr Testament aufzusetzen: "Ich habe ein bisschen Angst davor, wie man stirbt. Ich war jetzt beim Notar und habe versucht, ein Testament zu machen." Für Ina war das kein einfacher Prozess, vor allem nicht, als es um die Entscheidung ging, auf lebenserhaltende Maßnahmen zu verzichten oder nicht. Da Ina Müller am Leben hänge, wolle sie nicht, dass die Geräte abgestellt werden.

Liebesleben

Überraschend offen plaudert Ina auch über ihr Privatleben, indem sie ihre Beziehung zu Musikerkollege Johannes Oerding (37) anschnitt. Normalerweise ist dieses Thema strikt tabu – hier macht die Sängerin aber eine Ausnahme: "Ich finde ihn schon sehr stark, dass er die Option aushält, dass ich jetzt nicht sage, irgendwann ziehen wir zusammen und dann kaufen wir ein Haus. Die Option ist ja nicht da, dass wir irgendwann sagen, dann heiraten wir, kriegen Kinder und es gibt eine Torte zur Hochzeit." Ina gibt schmunzelnd zu, es als Lob empfunden zu haben, als Johannes ihr gesagt habe, sie klammere nicht. Eine Klette wolle sie schließlich wirklich nicht sein. Offiziell ist das Paar, das 16 Jahre trennt, seit 2011 liiert.

