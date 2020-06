Allgemein | STAR NEWS

Das sind Ina Müllers geheime Gelüste!

DE German Stars - Normalerweise begrüßte NRD-Moderatorin Ina Müller (54) ihre Gäste im "Schellfischposten" am Hamburger Hafen, wo diese dem Publikum stets einige Bierdeckelfragen beantworten mussten. Im Zuge der Corona-Krise hat Ina ihre Kult-Show nun zumindest in Teilen in die eigenen vier Wände mitgenommen, wo sie ihren Fans Frage und Antwort steht.

Ina Müller hat eine nächtliche Vorliebe

Ihren Anhängern beantwortet Ina jetzt die Bierdeckelfragen auf Instagram und zuletzt wollten die Fans von ihr wissen, welche Top 3 Lebensmittel bei der Moderatorin stets im Einkaufswagen landen. "Immer Kaffee, Milch, Eis, irgendetwas mit Zucker, irgendetwas für die Seele", beantwortet sie die Frage.

Den Zucker isst die Freundin von Johannes Oerding (38) zu einer recht ungewöhnlichen Uhrzeit… "Plünderst du tatsächlich nachts deinen Kühlschrank?", wollte ein Follower wissen. "Ja, Kühlschrank plündern ist quasi ein Synonym für nachts Schokolade essen. In meinem Kühlschrank ist sonst nichts“, gestand Ina.

Schokolade muss kalt sein

Sie könne sich nicht einfach irgendwelche "Bulgurgerichte aufreißen oder Würstchen in den Schlund stecken", denn es gebe halt nur Schokolade. "Die ist bei mir immer leicht gekühlt, was ich sehr, sehr wichtig finde. "Und ich gehe quasi mit geschlossenen Augen an diesen Kühlschrank, öffne die Tür, bleibe wegen der kühlenden Wirkung vor der Kühlschranktür sitzen…. und esse Schokolade." Ob Joannes Oerding von Ina nächtlichen Gelüsten weiß?