Im Achtelfinale! So hat Cathy Hummels das Ungarn-Spiel erlebt

DE Deutsche Promis - Ist Cathy Hummels (33) für die zwei Tore der deutschen Mannschaft verantwortlich? Die Influencerin ist glücklich mit dem Profifußballer Mats Hummels (32) verheiratet, hat mit ihm einen gemeinsamen Sohn. Mats stand am Mittwochabend (23. Juni) auf dem Platz in München, gab sein bestes, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Kein guter Start

Natürlich waren Cathy und der gemeinsame, dreijährige Sohn Ludwig auch dabei – wenn auch nicht auf dem Feld, sondern auf der Tribüne. Auf Instagram hielt Cathy ihre Fans auf dem Laufenden, zeigte sich mit einer Flagge und einem Herz als passendes Make-up auf der Wange. Das entsprechende Trikot hatte sie natürlich auch an. Doch der Abend fing gar nicht so gut an, wie Cathy und alle Fans des deutschen Profifußballs es sich gewünscht hatten: "Heute muss ich sagen, läuft es nicht. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen", so Cathy zunächst enttäuscht. Bevor es besser wurde, sollte es aber noch schlimmer werden.

Cathy Hummels musste flüchten

Denn es begann zu regnen, und das sintflutartig. Nach Wochen der sengenden Hitze in der Bundesrepublik sollte es ausgerechnet an diesem entscheidenden Tag kühl und nass sein. Cathy und Ludwig zogen sich deshalb kurzentschlossen von der Tribüne zurück und retteten sich in die Katakomben, wo sie das Spiel auf den Bildschirmen weiter verfolgten. Die Spannung war mit dem Messer zu schneiden: "Wir wollen jetzt ein Tor für Deutschland. (...) Zwischenzeitlich hab ich echt gedacht, ich kann nicht mehr, ich falle um", zitterte Cathy Hummels. Am Ende ging doch noch alles gut: Kurz vor Schluss erzielte Goretzka den 2:2-Ausgleich gegen die Ungarn, sicherte Deutschland damit einen Platz im Achtelfinale. Dort wartet jetzt England im Wembley-Stadion. Bleibt abzuwarten, wo Cathy Hummels das nächste Spiel verfolgen wird - spannend wird es garantiert.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images