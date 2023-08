Allgemein | STAR NEWS

Ihr Mann hat einen Bandscheibenvorfall: Jetzt muss Cheyenne Ochsenknecht so richtig anpacken

DE Deutsche Promis - Es gibt eigentlich immer was zu tun bei Cheyenne Ochsenknecht (23). Das Model lebt mit seinem Mann Nino Sifkovits auf einem Bauernhof, die beiden haben zwei kleine Kinder, einen großen Haushalt und einen vollen Terminkalender.

Nino soll sich ausruhen

Der ist seit Kurzem noch voller für die Reality-Queen ('Die Ochsenknechts'), die aktuell allein vor einem großen Haufen Arbeit steht. Denn ihre Mann hat einen Bandscheibenvorfall erlitten, kann sich nur unter Schmerzen bewegen. "Das passt uns jetzt gar nicht ins Programm", berichtete Cheyenne in ihrer Instagram Story. Nino mache fleißig seine Übungen, doch auf dem Hof fällt natürlich eine Menge Arbeit an. "Ich habe mit ihm seit gestern die Rollen getauscht. Ich helfe auf der Baustelle und er schaut nach Matteo – blöd nur, dass er nicht mal Matteo heben kann, da er so starke Schmerzen hat. Das heißt, ich mache Baustelle, Haushalt, Kids und Nino soll sich ausruhen."

Cheyenne Ochsenknecht macht Knochenarbeit

Doch es gibt noch mehr zu tun für Cheyenne Ochsenknecht. "Ich muss Schafe scheren. Ich habe immer zugeguckt. Der Schafscherer macht die beträchtliche Arbeit, das Scheren, und ich muss die Schafe fangen im Stall, dann rüberziehen und ein Schaf wiegt echt nicht wenig – eigentlich kein Wunder, dass der Nino Bandscheibe hat, bei dieser Arbeit." Die beiden wechseln sich mit gesundheitlichen Problemen wohl ab, denn erst vor zwei Wochen ging es Cheyenne schlecht: "Hatte ganz vergessen, dass es Corona noch gibt…So hatte ich mich ewig nicht mehr gefühlt." Sie habe sogar darüber nachgedacht, ins Krankenhaus zu fahren, allein schon, um sich ausruhen zu können und Hilfe zu haben. "Es ging mir richtig dreckig", so Cheyenne Ochsenknecht, die immerhin wieder voll genesen scheint.

