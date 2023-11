Allgemein | STAR NEWS

Cheyenne Ochsenknecht: Sorge um die Finanzen ihres Bauernhofs

DE Deutsche Promis - Ein Bauernhof in Österreich mag für die meisten jungen Menschen nicht gerade ganz oben auf der Wunschliste stehen, doch Cheyenne Ochsenknecht (23) und ihr Mann Nino Sifkovits (27) sind eben nicht wie die meisten jungen Menschen.

Alles für die Tiere

Das Model und sein Mann kehrten ganz bewusst dem Großstadttrubel von Berlin den Rücken. Seit drei Jahren bewirtschaften sie jetzt einen Hof in der Steiermark, hier halten sie Schafe und seltene Rinder, abgestimmt auf den Markt für Premiumfleisch. Vor Kurzem haben sie einen neuen Stall mit mehr als 1000 Quadratmetern gebaut , erzählte Nino gegenüber 'Bild', "mit Aktivitätsbereich für die Tiere, Ruhe-Zone, Auslauf, Sonnensegel und Rinder-Balkon mit Kratzbürsten." Den Tieren soll es an nichts mangeln. Doch für diesen Luxus musste das junge Paar einen Kredit von einer halben Million aufnehmen, und wie viele andere Anfänger in der Landwirtschaft treiben auch Nino und Cheyenne die Sorgen über so viele finanzielle Verpflichtungen um. Zumal sie nicht allein sind: Mit Tochter Mavie und Sohn Matteo wollen auch noch zwei Kleinkinder versorgt werden.

Cheyenne Ochsenknecht hat schlaflose Nächte

"Natürlich haben wir Angst, dass wir unseren Kredit für unseren neuen Rinder-Stall nicht abzahlen können", gestand Cheyenne Ochsenknecht im 'Bunte'-Interview. "Wir sind ja beide noch keine 30 – da ist das echt eine große Belastung, so viel Geld aufzunehmen." Wer der Reality-Darstellerin und ihrem Mann beim Alltag auf dem Lande zuschauen möchte, kann das jetzt übrigens in ihrer eigenen Serie 'Unser Hof – Mit Cheyenne und Nino' tun — der Spin-Off von 'Diese Ochsenknechts' läuft ab sofort bei Sky.

Die Dreharbeiten unterschieden sich dramatisch von denen zur Originalserie, wie Cheyenne im 'Gala'-Interview berichtete. "Hier ging es ja oft um Minuten, wo das Kamerateam da sein musste, wenn etwas passiert. Ein gemeinsames Essen oder Event wie bei 'Diese Ochsenknechts' ist planbar, eine Geburt bei unseren Tieren ist eben nicht." Dennoch fingen sie einmalige Momente ein. "Da hatten wir dann einfach Glück, dass die Kameras zufällig dabei waren und sogar die Drillingsgeburt filmen konnten", erzählte Cheyenne Ochsenknecht.

Bild: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski