Iggy Azalea: T.I. braucht eine Therapie

DE Showbiz - Es gibt heftige Kritik von Rapperin Iggy Azalea (29) an ihrem ehemaligen Mentor Rap-Produzent T.I (39). In einem Interview für den Podcast ‘Ladies Like Us‘ schockierte der Sänger ('Whatever you Like') kürzlich mit Aussagen über jährliche Gynäkologenbesuche zu denen er seine 18-jährige Tochter begleitet, um ihre Jungfräulichkeit zu prüfen.

Beef zwischen Rappern

Auf Twitter ließ die Rapperin ('Fancy') ihrer Wut über dessen Aussagen freien Lauf. "Ich wünschte, die Frauen, die ihn interview haben, hätten ihm die Meinung gegeigt. Er hat echte Kontrollprobleme mit Frauen in allen Aspekten seines Lebens und braucht eine Therapie." Schon in der Vergangenheit gerieten die beiden Künstler aneinander, nachdem T.I. die Zusammenarbeit mit Iggy als Fehltritt bezeichnete, worauf sie ihm unterstellte, ein Frauenhasser zu sein.

Shitstorm für T.I.

Nach der Veröffentlichung des Interviews folgte eine Welle der Entrüstung auf Twitter. Zahlreiche Prominente wie Chrissy Teigen, Sharon Osbourne und Rapperin Eve drückten ihre Bestürzung über das Verhalten des Rappers aus. Auch die Moderatorinnen des Podcasts entschuldigten sich mittlerweile bei ihren Hörerinnen und Hörern und distanzierten sich von dem Kommentaren ihres Gastes. Immerhin: Es gibt eine Menge Publicity für T.I.