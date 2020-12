Allgemein | STAR NEWS

Egoistischer Ex: Iggy Azalea explodiert auf Twitter

DE Showbiz - Iggy Azalea (30) hat kein Glück in der Liebe. Nachdem Sportler Nick Young (35) sie mehrmals betrogen hatte, löste die Rapperin ('Fancy') die Verlobung, fand dann mit ihrem Kollegen Playboi Carti (24) eine neue Liebe. Die beiden bekamen einen gemeinsamen Sohn namens Onyx, doch nur kurz nach der Geburt des Sonnenscheins war schon alles wieder aus, bevor sie wieder zusammenfanden, um sich erneut zu trennen. Es ist kompliziert.

Iggy Azalea hält sich nicht zurück

Nun wirft Iggy ihrem Ex vor, keinerlei Interesse an seinem Sohn zu haben. Doch woran macht sie das fest? Playboi soll ihr versprochen haben, Weihnachten mit Onyx zu verbringen. Für letzteren ist es ein besonderes Fest, denn es ist sein erstes Weihnachten. Doch dann sei Papa einfach nicht aufgetaucht, habe es stattdessen vorgezogen, den Tag mit einer Launch Party für sein neues Album zu verbringen – mit seiner neuen Freundin. Sowohl Iggy als auch Onyx wurden sitzen gelassen. Auf Twitter rastete die Rapperin aus: "Stell dir mal vor, du fliegst nicht zu Weihnachten nach Hause, lädst stattdessen aber die Frau zu deiner Launch Party ein, mit der du mich während meiner gesamten Schwangerschaft betrogen hast. Und dann können ich und mein Sohn plötzlich nicht mehr kommen? MÜLL."

Es geht um mehr

Auch Playbois neue Freundin kam nicht ungeschoren davon: "Dieser Mann hatte vor 48 Stunden noch einen Familienurlaub geplant, und ich hoffe, du begreifst das, Mädchen. Obwohl – du hast dich ja vor meiner Putzkraft in meinem Wandschrank versteckt, also hast du wohl nicht viel Würde. Um es klar zu sagen: Dieser Mann war echt letzte Nacht bei mir und hat mir gesagt, dass er mich liebt. Ich bin jetzt NICHT verbittert. Es geht mir darum, dass ich solchen Sch**ß nicht hinnehmen will, unter dem mein Sohn leidet." Iggy Azalea nahm das auch zum Anlass, sich öffentlich darüber aufzuregen, dass sie bei der Geburt allein gelassen wurde, da Playboi es vorgezogen habe, Videospiele zu spielen. Es scheint, als liege da einiges im Argen.