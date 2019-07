Allgemein | STAR NEWS

Iggy Azalea: Ist sie mit Playboi Carti verlobt?

Iggy Azalea (29) hat noch bis vor einigen Jahren ein sehr öffentliches Liebesleben geführt. Schließlich war sie glücklich mit dem Baseball-Star Nick Young (34) zusammen, mit dem sie sich schließlich verlobte. 2016 trennte sie sich dann aber von ihm, nachdem Aufnahmen aufgetaucht waren, in denen der Sportler damit prahlte, während ihrer Beziehung mit zahlreichen Frauen geschlafen zu haben.

Fern der Öffentlichkeit

Iggy scheint nun zu wissen, was es bedeutet, als Person des öffentlichen Lebens eine Beziehung zu führen: Das Paar befindet sich ständig unter dem Mikroskop. Sie hat aber gelernt und versucht, ihre Beziehung zu dem Rapper Playboi Carti (22) so geheim wie möglich zu halten. Gemeinsame Auftritte gab es so gut wie keine, auf ihren Social Media-Profilen ist der Musiker so gut wie abwesend. Bekannt ist lediglich, dass Iggy und Playboi im September des vergangenen Jahres zusammen gekommen sind, bevor der Rapper im Dezember zu ihr gezogen sein soll. Nachdem monatelang nichts über die Beziehung der beiden an die Öffentlichkeit drang, gibt es nun neuen Stoff für Spekulationen.

Der Ring stiehlt die Show

Iggy hat nämlich ein Bild auf Instagram hochgeladen, an dem Fans vor allem der große, funkelnde Ring an Iggys linkem Ringfinger aufgefallen ist. Am Mittwoch [10. Juli] präsentierte sie ihren Followern schließlich ihre Maniküre – und was fiel dabei natürlich besonders ins Auge? Der Ring. In der Mitte prangt ein großer Stein, der von kleineren Diamanten umgeben ist. Über den Ring wollte sich Iggy aber gar nicht äußern. Auch auf Nachfrage mehrerer Abonnenten ließ sich die Rapperin kein Wort zu einer möglichen Verlobung entlocken.

