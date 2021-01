Allgemein | STAR NEWS

“Ich bin frei”: Pamela Anderson kehrt Social Media den Rücken

DE Showbiz - Das wars. Pamela Anderson (53) will sich nicht länger mit Social Media abgeben. Am Dienstag (26. Januar) meldete sich die Schauspielerin ('Baywatch') mit einem letzten Eintrag auf Instagram bei ihren 1,2 Millionen Followern ab.

"Mein letztes Posting"

"Das hier wird mein letztes Posting auf Instagram, Twitter oder Facebook", begann die Blondine und fügte ihre Begründung auch gleich hinzu: "Ich habe mich nie für Social Media interessiert." Sie habe sich jetzt in einem Leben eingerichtet, in dem die Natur und das Lesen ihr echte Freiheit schenkten, so Pam weiter.

Pamela Anderson will ihre Zeit nicht verschwenden

Während die ehemalige Baywatch-Nixe ihre Accounts noch nicht geschlossen hat, postete sie auch auf Twitter einen Verweis auf ihren Abschieds-Eintrag, der zudem mahnt: "Lasst uns darauf hoffen, dass ihr alle die Stärke und Inspiration findet, eurer Bestimmung zu folgen und euch nicht von verschwendeter Zeit ablenken lasst." Das sei es, was "sie" wollten und womit "sie" Geld machten — Kontrolle über die Gehirne anderer. Pam bedankte sich für die Liebe und die Unterstützung bei ihren Fans.

Ob es sich dabei um eine Verschwörungstheorie oder einfach eine verständliche Social-Media-Müdigkeit handelt, ist zu diesem Zeitpunkt wohl schwer zu sagen. Pamala Anderson hat über alle Plattformen verteilt über zwei Millionen Follower.