Allgemein | STAR NEWS

Ice Cube beruhigt: Macht euch keine Sorgen um Kanye West

DE Showbiz - Ice Cube (54) hat sich über den Zustand von Kanye West geäußert. Der Rapper und Schauspieler ('Boyz n the Hood - Jungs im Viertel') ist mit dem Skandal-Rapper befreundet und erzählte Piers Morgan (58) am Montag (17. Juli) in dessen Sendung, dass es mit seinem Kumpel wieder aufwärts geht und es ihm "großartig" ginge.

“Er hat viel aus dem vergangenen Jahr gelernt”

"Er hat immer noch mit einigen Leuten zu tun, die versuchen, an sein Geld zu kommen, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass es ihm gut geht", versicherter der Amerikaner, der mit bürgerlichen Namen O'Shea Jackson Sn heißt, dem britischen Journalisten. "Ich denke, er hat viel aus dem vergangenen Jahr gelernt und wird hoffentlich besser aus der Sache herauskommen." Der Grammy-Gewinner hatte sich im Oktober 2022 mit antisemitischen Äußerungen ins Aus geschossen. Die führten dazu, dass der Star von Twitter und Instagram verbannt und aus seinem Markenvertrag mit Adidas entlassen wurde.

Ice Cube glaubt, dass Kanye West spezifischer hätte sein sollen

Ice Cube wurde in der Sendung auch gefragt, was er von den "wirklich verrückten" Äußerungen seines Freundes gehalten habe. "Ich hatte das Gefühl, dass er sich über bestimmte Leute aufgeregt hat, aber das, was er dann sagte, überlagerte das Ganze”, gab der Musiker zu bedenken “Man kann nicht einfach verallgemeinern, man muss spezifisch sein. Vor allem, wenn es um jemand Bestimmtes geht, eine bestimmte Ethnie von Menschen, muss man genau sagen, über wen man spricht." Ice Cube selbst würde auch kein Blatt vor dem Mund nehmen, denn man müsse "schon um das kämpfen, woran man glaubt und dann zum Teufel mit den Konsequenzen."

Bild: JENNIFER GRAYLOCK/INSTARimages.com