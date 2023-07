Allgemein | STAR NEWS

Ice Cube: Auf Millionengage verzichtet – wegen Impfpflicht

DE Showbiz - Ice Cube (53) ist kein Fan von Spritzen. Und schon gar nicht von Covid-Impfstoffen. Der Rapper und Schauspieler entpuppte sich in einem Podcast als Impfgegner.

"Diese Sch***-Impfung"

Der Amerikaner erzählte bei 'Million Dollar Worth of Game', dass ihm eine gute Rolle durch die Lappen gegangen sei. Er sollte nämlich in dem Film 'Oh Hell No' an der Seite von Jack Black spielen, aber da gab es dann ein kleines Problem. "Ich hab den Film abgelehnt, weil ich nicht diese besch****** Impfung haben wollte." Er redete sich dann richtig in Rage. "Diese Sch***-Impfung. Sch*** auf euch, die mich dazu überreden wollten." Die Rolle, für die es angeblich umgerechnet 8,2 Millionen Euro gegeben hätte, war also futsch und der Star war sich nicht sicher, wie es nun mit seiner Karriere weitergeht. "Ich weiß nicht, was Hollywood nun von mir denkt."

Ice Cube ist stolz auf seinen Sohn

Aber zumindest kann Ice Cube stolz auf seinen Sohn O'Shea Jackson Jr (32) sein, der 2015 die Rolle seines Vaters in dem Blockbuster ‘Straight Outta Compton’ übernahm. "Wenn mich jemand fragt: 'Wie fühlt es sich an, wenn dein Sohn in 'Straight Outta Compton' mitspielt und es so gut macht?' Ich sage dann 'Das ist, wie wenn du mit einem Team den Super Bowl gewinnst und dann kommt dein Sohn und gewinnt den Super Bowl mit demselben Team.' Das ist das Gefühl", erklärte der stolze Papa in der 'Joe Rogan Experience'. Ob sein Spross ähnliche Ressentiments gegenüber Covid-Impfungen hat, weiß man nicht. Ice Cube muss jetzt wohl schauen, wo in Hollywood auf diese Vorsichtsmaßnahme verzichtet wird.

Bild: JENNIFER GRAYLOCK/INSTARimages.com