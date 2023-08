Allgemein | STAR NEWS

Hunderttausende Follower verloren, aber…Rapperin Doja Cat fühlt sich „frei“

DE Showbiz - Die meisten Stars wissen zu schätzen, was sie an ihren Fans und Followern haben. Doch Doja Cat (27) scheint zu glauben, dass sie ohne Anhang besser dran ist. Seit einem Ausbruch auf Social Media laufen der Rapperin ('Boss Bitch') die Fans in Scharen davon.

Gepöbel gegen Fans

Wir erinnern uns: Ende Juli war Doja Cat in einem Wut-Posting über einige ihrer treuesten Fans hergezogen. Die nennen sich selbst Kittenz, und aus irgendeinem Grund stieß der Musikerin das sauer auf. "Meine Fans haben nicht das Recht, sich irgendwelchen Scheiß zu nennen!" pöbelte der Star auf Twitter. "Wenn du dich selbst Kätzchen oder 'Kittenz' nennst, dann bedeutet das, dass du dein Telefon beiseite legen und dir einen Job besorgen und deinen Eltern im Haus helfen solltest." Eine junge Frau, die Doja Cats bürgerlichen Namen Amala Dlamini als ihren Nutzernamen verwendet hatte, nannte sie "creepy". Daraufhin begann ein Exodus. Allein auf Instagram verlor sie innerhalb weniger Tage 180.000 Follower.

Doja Cat legt nach

Doch jetzt legte Doja Cat nach. In ihrer Instagram Story schwärmte sie, wie gut sie sich fühle, seit ihre Follower sie in Scharen verlassen. "Zu sehen, wie all diese Leute mich entfolgen, gibt mir das Gefühl, als ob ich eine große Bestie besiegt habe, die mich lange zurückgehalten hat", schrieb sie am Mittwoch (16. Juli). "Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt zu den Leuten zurückfinden kann, die wirklich wichtig sind und die mich für das lieben, was ich bin und nicht für das, was ich war. Ich fühle mich frei." Ob das Posting sie erneut Follower kosten wird, bleibt abzuwarten, und auch die Folgen im wahren Leben werden für Doja Cat bald deutlich, wenn es denn welche gibt: Im Oktober geht sie auf US-Tour.

